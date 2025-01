Près d'un an après la série X6, POCO passe à la série X7 pour son milieu de gamme, et dévoile un smartphone POCO X7 Pro à l'accent haut de gamme pour les performances. Il pourra notamment satisfaire les joueurs, sans pour autant se ruiner.

Le POCO X7 Pro est équipé d'une puce Dimensity 8400 à l'étiquette Ultra qui profite d'une optimisation pour le gaming. Gravée en 4 nm (TSMC), elle a une conception All Big Core avec un processeur octocore pouvant atteindre 3,25 GHz.

Avec GPU Mali-G720, la puce est associée à jusqu'à 12 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Des technologies LiquidCool 4.0 avec système IceLoop et WildBoost Optimization 3.0 ont pour mission de contribuer à garantir la fluidité et la stabilité des performances.

L'appareil dispose d'un écran Amoled CrystalRes 1,5K de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile instantané de 2560 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Avec des certifications TÜV Rheinland pour le confort des yeux, l'écran est protégé par du verre Corning Gorilla Glass 7i et le smartphone est certifié IP68.

Épais de 8,3 à 8,4 mm selon la finition, le POCO X7 Pro embarque une batterie de 6000 mAh. Avec charge rapide HyperCharge 90 W, la batterie se recharge complètement en 42 minutes et offre une utilisation en continu évaluée à 14,5 heures. Après un millier de cycles de charge complets, la batterie conserve 90 % de sa capacité.

La partie photo comprend un module principal Sony IMX882 de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS). Le capteur a une ouverture f/1,5 et il est épaulé par un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 20 mégapixels.

De l'IA générative

En matière de fonctionnalité d'IA générative, AI Erase Pro supprime les éléments indésirables des photos, tandis qu’AI Image Expansion améliore les images mal composées. AI Film doit permettre de faciliter la création de courtes vidéos de qualité cinématographique. Du côté de la productivité, des fonctionnalités d'IA sont AI Interpreter, AI Notes et AI Recorder.

Le POCO X7 Pro exécute Xiaomi HyperOS 2 et comprend l'application Gemini de Google. Le smartphone 5G offre une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4.

Prix et disponibilité

Sur le site officiel, le POCO X7 Pro est disponible dans trois configurations. Diverses offres sont de la partie, dont une offre de lancement qui abaisse le prix d'une cinquantaine d'euros.