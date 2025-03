Dans une transaction qui fait grand bruit, Niantic, le développeur derrière le phénomène mondial Pokémon Go, a vendu son activité gaming au groupe Scopely pour 3,5 milliards de dollars. Ce dernier est détenu par Savvy Games Group, une filiale du fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF). Ce rachat s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de l’Arabie Saoudite visant à devenir un acteur majeur de l’industrie vidéoludique.

Un rachat stratégique pour l’Arabie Saoudite

Le fonds souverain saoudien PIF ne cache pas ses ambitions dans le secteur du jeu vidéo. Avec un budget colossal de 38 milliards de dollars dédié à cette industrie, il multiplie les acquisitions et partenariats. Le rachat de Niantic marque une étape clé dans cette stratégie.

Pokémon Go, lancé en 2016, reste l’un des jeux mobiles les plus lucratifs au monde avec près de 30 millions d’utilisateurs actifs chaque mois et des revenus dépassant le milliard de dollars en 2024. En intégrant cette franchise à son portefeuille, Scopely renforce sa position dans le gaming mobile tout en profitant d’une base solide d’utilisateurs fidèles.

Les implications pour les joueurs

Ce changement de propriétaire soulève des questions parmi les joueurs. Scopely est connu pour ses stratégies agressives de monétisation dans ses titres comme Marvel Strike Force et Monopoly Go. Certains fans craignent que Pokémon Go adopte des pratiques similaires, impactant l’expérience utilisateur avec une expérience pay to win.

En outre, la gestion des données personnelles reste une préoccupation majeure. Niantic utilisait déjà les informations des joueurs pour développer des modèles d’intelligence artificielle liés à la navigation dans le monde réel. Avec ce rachat par un groupe saoudien, ces données seront désormais sous contrôle d’une entité liée au gouvernement saoudien.

Un impact global sur l’industrie vidéoludique

Au-delà des joueurs, ce rachat reflète une tendance croissante dans l’industrie : l’influence grandissante des fonds souverains dans le secteur du divertissement numérique. L’Arabie Saoudite utilise ces investissements comme levier économique et politique pour diversifier son économie dépendante du pétrole.

Avec des participations dans Nintendo, Electronic Arts et Take-Two Interactive, ainsi que l’organisation d’événements e-sport majeurs comme la Coupe du Monde eSport 2024 et les Jeux Olympiques eSport prévus en 2027 à Riyad, le royaume se positionne comme un acteur incontournable du gaming mondial.

Un avenir incertain pour Pokémon Go

Ed Wu, responsable de Pokémon Go chez Niantic, a exprimé son optimisme quant à cette acquisition : “Pour moi, Pokémon Go est plus qu’un jeu ; c’est mon œuvre de vie.” Cependant, il reconnaît que des changements sont inévitables. Scopely a annoncé vouloir intégrer toute l’équipe de développement de Niantic pour garantir une continuité dans les mises à jour et améliorations.

Néanmoins, la direction que prendra Pokémon Go sous ce nouveau pavillon reste incertaine. Les fans espèrent que la magie du jeu original sera préservée malgré les enjeux commerciaux et stratégiques qui entourent ce rachat.