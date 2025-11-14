The Pokémon Company a joué la carte de la surprise. Pas de Pokémon Presents, mais une annonce soudaine : Pokémon Pokopia, la nouvelle simulation de vie, déboule le 5 mars 2026.

Le timing est parfait, pile pour le printemps, rappelant le phénomène Animal Crossing New Horizons de 2020.

Qu'est-ce que Pokémon Pokopia exactement ?

C'est le nouveau pari de la franchise Pokémon. Un jeu de simulation de vie pur jus, développé en partenariat avec Koei Tecmo (à qui l'on doit Dragon Quest Builders 2). Oubliez les arènes et les badges, ici on est sur une expérience "cosy" à la croisée de Stardew Valley.

Le joueur y incarne un Métamorph, transformé en être humain, qui doit rebâtir un paradis sur une île autrefois habitée. On utilise les capacités des Pokémon (un Carapuce pour arroser, un Bulbizarre pour les cultures) pour récolter, construire et décorer. Le but est d'attirer de nouveaux habitants en bâtissant des habitats adaptés.

Quelles sont les autres fonctionnalités annoncées ?

Le jeu s'annonce riche. La présentation a détaillé un système d'artisanat et de décoration très poussé pour façonner son île. Il y aura des quêtes données par les habitants et des situations de détresse à résoudre.

Mais le gros plus, c'est le multijoueur. On pourra partager l'aventure jusqu'à trois amis. Le titre sera même compatible avec la fonctionnalité Gameshare, permettant de jouer à plusieurs même si un seul joueur possède le jeu. Pour couronner le tout, une nouvelle forme inédite de Pikachu, exclusive à Pokopia, a été montrée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui incarne-t-on dans le jeu ?

On incarne un Métamorph qui a pris forme humaine. Sa mission est de redonner vie à une île déserte, aidé par un Bouldeneu qui sert de tuteur.

Y a-t-il un bonus de précommande ?

Oui. Celles et ceux qui précommandent (physique ou numérique) recevront un tapis Métamorph en jeu, idéal pour démarrer la décoration de sa maison.

C'est quoi le Gameshare sur Switch 2 ?

C'est une fonctionnalité qui sera visiblement intégrée à Pokémon Pokopia, permettant de jouer à plusieurs (jusqu'à 4) même si une seule personne dans le groupe possède une copie du jeu.