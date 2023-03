Avec Pokemon Sleep, pas question de vous faire explorer votre quartier ou le globe entier pour partir à la chasse aux pokémons, le concept du jeu est même complètement opposé : l'application veut vous faire gagner des points simplement en dormant.

Gagnez des Pokémon en dormant !

On se souvient du succès immédiat rencontré par Pokémon Go lors de son lancement en 2016, succès qui s'est poursuivi plusieurs années et qui perdure actuellement. Désormais, la Pokémon Company dévoile Pokémon Sleep, un nouveau jeu qui sera déployé à compter de cet été et qui proposera de capturer automatiquement des pokémon pendant le sommeil du joueur.

L'idée est la suivante : "Plus vous dormirez longtemps, plus votre score sera élevé le matin". L'application sera associée à une analyse de la qualité de sommeil de l'utilisateur qui devra donc positionner son smartphone juste à côté de lui pendant la nuit. L'application analysera les sons et éventuellement les mouvements de l'utilisateur pour extrapoler sur la nature du sommeil (léger, profond, paradoxal). En fonction du score et de la qualité de sommeil de l'utilisateur, il sera possible de récupérer différents pokémons.

Pokémon Company espère ainsi vous faire jouer à ses jeux jour et nuit.