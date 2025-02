Si vous avez raté le dernier jeu mobile autour de la franchise Pokémon, il s'agit de Pokémon TCG Pocket, un titre qui propose de collecter des cartes comme dans la vraie vie, mais en version numérique.

Chaque jour, les joueurs peuvent ainsi ouvrir deux packs booster proposant des cartes aléatoires en vue de les collectionner ou même d'assembler des decks pour réaliser des combats avec d'autres dresseurs.

Depuis peu, le jeu a intégré une fonctionnalité permettant de s'échanger des cartes. Il s'agit de permettre aux joueurs d'échanger des doublons afin qu'ils puissent terminer plus facilement leur collection. Il existe toutefois des prérequis : toutes les cartes ne sont pas concernées, il faut plusieurs fois la même carte que l'on veut échanger, utiliser des jetons dédiés, et surtout on ne peut échanger une carte que contre une autre carte de même rareté.

Mais voilà, cette fonctionnalité attire également les utilisateurs peu scrupuleux, et on voit les offres d'échange fleurir sur eBay et d'autres forums spécialisés. Certains proposent ainsi d'échanger certaines cartes contre de l'argent : 6€ pour un Staross Ex, et jusqu'à 80€ pour des cartes plus rares encore...

Ces échanges payants vont à l'encontre des conditions d'utilisation du jeu. Dans le même esprit, on voit également arriver la vente de comptes complets.