La tentative de ce jour a été la bonne. Depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, la mission Polaris Dawn a décollé à 09h23 GMT grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX. À bord d'un vaisseau Crew Dragon, elle transporte quatre passagers.

Commandant de la mission qu'il finance avec SpaceX, l'homme d'affaires et milliardaire américain Jared Isaacman est accompagné du pilote Scott Pottet ( ancien pilote de l'United States Air Force) et des spécialistes de mission Sarah Gillis et Anna Menon qui sont des ingénieures chez SpaceX.

D'une durée de cinq jours, Polaris Dawn va orbiter autour de certaines parties de la ceinture de radiations de Van Allen et volera jusqu'à 1 400 km d'altitude à la fin de ce premier jour de mission, soit plus haut que jamais depuis le programme Apollo. Par la suite, il est prévu une sortie extravéhiculaire qui fera date.

Rendez-vous pris pour jeudi

À 700 kilomètres d'altitude, la sortie extravéhiculaire civile de deux heures sera effectuée par Jared Isaacman et Sarah Gillis. Tout l'équipage porte des combinaisons conçues par SpaceX et utilisées pour les sorties dans l'espace. Crew Dragon ne dispose pas de sas de sortie et il y aura une dépressurisation complète de la cabine.

Cette sortie d'astronautes non professionnels est programmée pour le troisième jour de la mission privée, à savoir le 12 septembre. Elle permettra de mettre à l'épreuve du feu les nouvelles combinaisons de SpaceX.

L'équipage de Polaris Dawn mènera des expériences scientifiques pour le compte de divers instituts partenaires. Elles ont pour objectif de faire progresser la santé humaine sur Terre et pendant les vols spatiaux de longue durée. Les communications laser Starlink dans l'espace seront en outre testées.

Deux autres missions Polaris

Le retour sur Terre de Polaris Dawn se fera avec un amerrissage dans l'océan Atlantique. Après Polaris Dawn, le programme Polaris porté par Jared Isaacman prévoit deux autres missions, dont un vol habité avec Starship.

N.B. : Source images : SpaceX - Polaris.