Programme unique en son genre en matière de vols spatiaux habités, Polaris de l'homme d'affaires Jared Isaacman va commencer les choses sérieuses par une mission Polaris Dawn. Il s'agira du premier vol spatial commercial avec sortie dans l'espace.

Initialement, la mission Polaris Dawn devait être lancée avec SpaceX fin 2022. Son développement a pris du retard et a connu plusieurs reports. Tout arrive et il est désormais prévu un décollage le 31 juillet prochain, au plus tôt.

Polaris Dawn décollera à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Floride. Dans le cadre d'une mission d'une durée de jusqu'à cinq jours en orbite, un vaisseau Crew Dragon de SpaceX transportant quatre passagers civils sera placé sur une orbite elliptique.

Sortie civile dans l'espace à 700 km d'altitude

Avec les performances maximales de Falcon 9 et Crew Dragon, il est annoncé un vol plus haut que n'importe quelle mission Dragon à ce jour et jusqu'à 1 400 km d'altitude. Le point d'orgue sera donc à environ 700 km au-dessus de la Terre, avec la première sortie extravéhiculaire civile d'un équipage.

Ce sont Jared Isaacman et Sarah Gillis qui effectueront la sortie dans l'espace d'une durée de deux heures. En 2021, Jared Isaacman était déjà du voyage de la mission Inspiration4 avec Crew Dragon qu'il avait financée. Sarah Gillis est une ingénieure en chef des opérations spatiales chez SpaceX.

Le reste de l'équipage de Polaris Dawn est composé d'Anna Menon, qui est également ingénieure chez SpaceX, et Scott Poteet, un ancien pilote de l'United States Air Force. Tous porteront des combinaisons conçues par SpaceX et utilisées pour les sorties extravéhiculaires, sachant que Crew Dragon n'a pas de sas de sortie. Il y aura une dépressurisation complète de la cabine.

Pas uniquement du tourisme spatial

La mission Polaris Dawn, qui orbitera autour de certaines parties de la ceinture de radiations de Van Allen, a bien quelques objectifs affichés, comme le test de communications laser Starlink dans l'espace et des expériences scientifiques.

" En orbite, l'équipage mènera des recherches scientifiques destinées à faire progresser à la fois la santé humaine sur Terre et notre compréhension de la santé humaine lors de futurs vols spatiaux de longue durée ", peut-on lire sur le site consacré au programme Polaris.

Après Polaris Dawn, le programme Polaris porté par Jared Isaacman prévoit deux autres missions, dont un vol habité avec Starship. Elles se feront quoi qu'il en soit avec Jared Isaacman à bord.

N.B. : Source images : site du programme Polaris.