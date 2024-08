La mission Polaris Down doit avoir lieu dans moins d'une semaine, et ce sera, pour SpaceX et pour l'humanité, un événement historique. En effet, il s'agira tout simplement de la première sortie spatiale privée de l'histoire de l'humanité.

C'est le milliardaire américain Jared Isaacman qui sera le commandant de cette mission qui devrait durer 5 jours. Ce dernier s'était déjà rendu dans l'espace en 2021 à bord d'une précédente mission de SpaceX, Inspiration4.

De son côté SpaceX a développé une toute première génération de combinaison destinée au vide spatial, blanche, mais également au look très futuriste. Elon Musk se veut enthousiaste : "Ca va être épique ! " partage-t-il.

C'est ce lundi 26 aout que la mission devrait partir depuis le pas de tir de Cap Canaveral en Floride. L'équipage comptera deux membres de SpaceX : Sarah Gillis, responsable du programme d'entrainement des astronautes et Anna Menon, une ancienne de la NASA.

Un quatrième passager sera présent, il s'agira de Scott Poteet, pilote et proche de Jared Isaacman. Les 4 membres ont subi un entrainement intensif au fil de plus de 2000 heures en simulateur, des sessions en centrifugeuse, plongée sous-marine, saut en parachute ou encore ascension du volcan Cotopaxi en Équateur.

La mission compte 3 objectifs : se rendre à une altitude de 1400 km, tester une communication laser nouvelle génération entre la capsule et les satellites Starlink, puis la sortie extravéhiculaire.

Notons que la capsule Dragon de SpaceX n'est pas équipée de sas, l'équipage entier sera donc exposé au vide spatial lorsque l'écoutille sera ouverte. Deux passagers resteront à bord tandis que les deux autres sortiront chacun leur tour à l'extérieur. La sortie devrait durer quelques minutes seulement avant que tout l'équipage ne rentre à nouveau dans la capsule et n'entame le protocole de retour sur Terre.