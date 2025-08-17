Le débat sur l’autonomie des véhicules électriques est souvent au cœur des questions des futurs conducteurs. Le récent exploit du modèle Polestar 3, qui a parcouru 935,44 km (soit 581,3 miles) en une seule charge, démontre le rapprochement avec l'autonomie des véhicules thermiques.

Cette performance, homologuée par le Guinness World Records, établit un nouveau standard pour les SUV électriques, défiant les limites communément admises. Cet exploit met en lumière les progrès spectaculaires réalisés ces dernières années dans la technologie des batteries et l’efficacité énergétique.

Un record d’autonomie battu sur routes ouvertes

Le véhicule Polestar 3 utilisé pour cette tentative était une version standard Long Range Single Motor, non modifiée, équipée d’une batterie de 111 kWh et d’un moteur de 295 chevaux installés à l’arrière.

Ce n’était pas un prototype, mais un modèle commercial disponible en Europe et aux États-Unis. Durant presque 23 heures, les conducteurs spécialisés Sam Clarke, Kevin Booker et Richard Parker se sont relayés toutes les trois heures, conduisant sur des routes publiques britanniques plutôt plates, entre voies rapides et routes secondaires.

Les conditions n’étaient pas optimales, avec de la pluie et de l’eau stagnante qui augmentaient la résistance au roulement, rendant l’efficacité encore plus difficile à atteindre.

Pourtant, le Polestar 3 a dépassé sa distance officielle WLTP de 438 miles (706 km) avec encore 20% de batterie restante, puis a continué presque 13 kilomètres supplémentaires après que la jauge ait affiché zéro. Cette performance a été validée par un juge du Guinness World Records et accompagnée de mesures précises via télématique.

Efficacité énergétique et technologie au cœur du succès

Ce record est d’autant plus impressionnant que la consommation moyenne a été de 19,5 kWh pour 100 miles (161 km environ), ce qui équivaut à environ 5,13 miles (8,2 km) par kWh — un score remarquable pour un SUV de 2,4 tonnes. L’association de pneus Michelin Sport 4 EV, de jantes de 20 pouces standards et de la gestion intelligente de la batterie a permis d’optimiser cette consommation.

Matt Galvin, directeur de Polestar au Royaume-Uni, a souligné que ce saut de performance illustre les progrès exponentiels réalisés dans l’autonomie des batteries : « Pour un SUV de grande taille de dépasser largement la distance Londres-Édimbourg, cela prouve que les idées reçues sur la faible autonomie des VE appartiennent désormais au passé ». Le Polestar 3 allie ainsi luxe, puissance et efficience sans compromis.

Des performances sous différents angles : autonomie, puissance et confort

Au-delà de l’autonomie, le Polestar 3 se distingue par ses caractéristiques techniques. Sa batterie électrique autorise, selon les versions, une autonomie pratique allant de 379 à 435 miles (jusqu'à 700 km) en cycle WLTP, avec une capacité de recharge rapide jusqu’à 250 kW et un 0-100 km/h en moins de 5 secondes.

L’architecture du véhicule supporte également des fonctionnalités avancées comme la recharge bidirectionnelle, permettant d’utiliser la batterie pour alimenter d’autres appareils ou même d’autres véhicules. Cette polyvalence renforce l’attrait de cette voiture électrique face à ses concurrentes.

Un coup de semonce pour les doutes sur la mobilité électrique

Cette nouvelle référence remet en question les stéréotypes tenaces sur les véhicules électriques, notamment la crainte de la panne sèche en pleine route. L’exploit du Polestar 3 prouve qu’une grande autonomie est aujourd’hui accessible dans un SUV sans concession sur l’espace, la puissance ou la technologie embarquée.

À l’heure où la démocratisation des véhicules électriques passe aussi par la confiance dans leur capacité à parcourir de longues distances, cette performance ouvre la voie à une adoption accrue. En surpassant nettement les 438 miles annoncés par la norme WLTP et en battant le précédent record pour un SUV électrique, le Polestar 3 veut tordre le coup à l'angoisse de la panne électrique, l'un des freins à l'adoption des véhicules électriques.