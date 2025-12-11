Dans une note interne au ton martial intitulée " Retour à la tradition ", le secrétaire d'État américain Marco Rubio a mis fin à l'utilisation de la police de caractères Calibri, la qualifiant de gaspillage lié aux programmes de diversité.

Sous l'impulsion de son prédécesseur Antony Blinken, Calibri avait remplacé Times New Roman pour les communications officielles. Marco Rubio justifie ce retour en arrière par la nécessité de " restaurer le décorum et le professionnalisme " des documents diplomatiques.

Pourquoi ce retour à Times New Roman est-il si politique ?

La décision de Marco Rubio est un acte politique. Il accuse les programmes " radicaux " de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité d'être à l'origine du passage à Calibri.

Cette police est ainsi présentée comme un vestige des politiques de l'administration précédente, que l'administration Trump s'efforce d'éradiquer. Le bureau de la diversité et de l'inclusion du Département d'État, qui avait recommandé le changement en 2023, a d'ailleurs été aboli par Marco Rubio.

Le câble diplomatique envoyé à tous les postes précise que la nouvelle norme " s'aligne sur la directive du Président ' Une seule voix pour les relations étrangères de l'Amérique ' ". Pour les critiques de l'administration Trump, cette mesure est un exemple de la portée de la guerre contre les politiques de diversité.

Calibri pour une police plus accessible

Le passage à Calibri en 2023 avait été motivé par des questions d'accessibilité. En tant que police sans empattement (sans-serif), Calibri est généralement considérée comme plus lisible pour les personnes souffrant de handicaps visuels.

Ses formes plus simples et son espacement plus large facilitent la distinction des lettres, notamment sur les écrans et pour les technologies d'assistance. La décision d'Antony Blinken avait à l'époque été saluée par les défenseurs de l'accessibilité.

Cependant, Marco Rubio rejette cet argument. Il affirme que le changement n'avait " rien accompli, si ce n'est la dégradation de la correspondance officielle du Département ".

La Maison-Blanche a choisi Times New Roman

Le mémo de Marco Rubio cite en outre les origines des polices à empattement dans l'Antiquité romaine, soulignant qu'elles sont " généralement perçues comme connotant la tradition, la formalité et la cérémonie ". Times New Roman est utilisée par la Maison-Blanche et la Cour suprême.