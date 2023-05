C'est un secteur qui a été lourdement impacté par la crise sanitaire et les différentes phases de confinement : la restauration a vu le marché se concentrer et la concurrence se raviver ces deux dernières années. Pour se relancer, le secteur doit trouver de nouveaux axes de progression : réussir à canaliser plus de clients, mais surtout se montrer plus efficace et optimiser à la fois le temps et les revenus.

Pour ce faire, les professionnels peuvent depuis quelque temps profiter d'une application et d'un service français de caisse enregistreuse qui fonctionne à la fois sur smartphone et sur tablette, et qui propose une fonction avancée de gestion de l'activité.

Popina : la solution française sur iPad

Baptisé Popina, le service a été développé par un ancien restaurateur qui ne trouvait pas de service tout-en-un adapté à ses besoins lui permettant d'optimiser l'intégralité de son activité d'un point de vue administratif, mais aussi de l'activité même (organisation de salle, prise des commandes...).

Le système vise à remplacer les caisses et modules informatiques propriétaires qui imposent de lourds équipements à installer au sein des établissements. Qui plus est, il s'adapte en fonction des besoins et de la taille de la structure. Le système s'installe ainsi sur iPad et iPhone.

L'application principale permet de suivre les commandes, l'évolution du service, ainsi que d'enregistrer les serveurs pour l'encaissement et le suivi du chiffre personnel. La caisse permet de tenir les comptes conformément à la nouvelle législation en vigueur, ainsi que de réaliser des tâches de compatibilité.

Mais pour aller plus loin, on y trouve également des fonctionnalités avancées. Il est ainsi possible de créer des plans de tables et de suivre l'avancement en direct du déroulement du repas des clients afin d'anticiper les roulements et changements de service. Les réservations peuvent être enregistrées également, les commandes envoyées directement vers un terminal secondaire au bar ou en cuisine, les données renvoyées en temps réel. Il est possible de visualiser de nombreuses fonctionnalités ici.

Une solution tout-en-un

Il est également possible, en fonction des commandes, de visualiser l'état des stocks : les serveurs sont ainsi avertis de l'indisponibilité de certains plats et il devient plus simple de créer des statistiques pour optimiser ses couts tout en visualisant l'état des réserves en temps réel.

Il est bien entendu possible de suivre l'évolution du chiffre d'affaires en temps réel sur le service, mais aussi sur la semaine, le mois, les années... Le système permet de mettre en place des comptes client pour encourager la fidélité et mettre en place des récompenses.

Popina est capable de gérer de la commande au paiement avec quelques atouts supplémentaires. Le système dispose ainsi d'un ancrage des différentes plateformes de vente à distance pour organiser du click n collect, elle permet également d'organiser des plannings pour une meilleure gestion du personnel et une optimisation des effectifs sur les créneaux les plus chargés.