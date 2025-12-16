La plateforme de vidéos pour adultes Pornhub est la cible d'une tentative d'extorsion menée par le groupe de ShinyHunters. Les cybercriminels disent détenir des données sensibles concernant l'activité des membres Premium.

Quel est le volume et la nature des données dérobées ?

Selon BleepingComputer, le groupe ShinyHunters affirme avoir volé 94 Go de données contenant plus de 200 millions d'enregistrements d'informations personnelles. Elles seraient issues d'une violation de données de Mixpanel.

Un échantillon partagé avec des experts en sécurité révèle des adresses e-mail de membres Premium de Pornhub, le type d'activité (visionnage, téléchargement), la localisation, l'URL et les noms des vidéos, les mots-clés de recherche associés, ainsi qu'un horodatage.

L'origine contestée de cette fuite

La faille a été attribuée à un incident de cybersécurité chez le fournisseur d'analyse Mixpanel survenu le mois dernier, après une attaque de phishing par SMS. Pornhub a indiqué ne plus travailler avec Mixpanel depuis 2021, ce qui suggère que les données volées sont des archives antérieures à cette date.

Cependant, Mixpanel a démenti cette version des faits. " Nous ne trouvons aucune indication que ces données ont été volées de Mixpanel lors de notre incident de sécurité de novembre 2025 ou autrement ".

" Les données ont été consultées pour la dernière fois en 2023 via un compte employé légitime de la société mère de PornHub. Si ces données sont entre les mains d'une personne non autorisée, nous ne pensons pas que cela soit dû à un incident de sécurité chez Mixpanel. "

La position actuelle de Pornhub

Pornhub indique qu'une enquête est en cours et encourage tous ses utilisateurs à rester vigilants et à surveiller leurs comptes, afin de détecter tout e-mail suspect ou toute activité inhabituelle.

Dans sa communication, Pornhub assure qu'il n'y a pas eu de compromission de ses propres systèmes d'information pour Pornhub Premium. " Les mots de passe, les informations de paiement et financières restent sécurisés et n'ont pas été exposés. "

Selon Pornhub, l'incident de cybersécurité " s'est produit dans l'environnement de Mixpanel et a touché un nombre limité d'événements d'analyse " pour certains abonnés Premium.