Après un samedi compliqué, c'est aussi un début de semaine marqué par une indisponibilité qui dure pour des sites et services en ligne du groupe La Poste.

À quelques jours de Noël, cet incident tombe mal et Downdetector voit rouge depuis tôt ce matin. Une situation critique qui semble enfin montrer des signes d'amélioration en début d'après-midi.

La Banque Postale a tiré la sonnette d'alarme

Sur la plateforme X, La Banque Postale a communiqué sur un incident qui affecte l'accès à la banque en ligne et à l'application mobile. " Il est actuellement en cours de résolution, nos équipes mettent tout en œuvre pour rétablir le service rapidement. "

Il a été précisé que les paiements en ligne sont restés possibles avec une authentification par SMS, tandis que les paiements par carte bancaire sur les terminaux de paiement en magasins et les virements par Wero étaient toujours accessibles.

L'incident a également touché le service Digiposte et a par ailleurs perturbé la distribution des colis (Colissimo) ou des courriers. En ce début de semaine des fêtes de Noël, c'est un incident qui ne passe évidemment pas inaperçu.

Une cyberattaque DDoS.

L'origine de tout ce tumulte est une cyberattaque, mais heureusement sans impact pour les données des utilisateurs et clients. La cyberattaque est de type déni de service distribué. Pas de fuite de données, mais un pouvoir de nuisance évident en noyant de requêtes des serveurs pour les rendre inaccessibles.

La caractérisation d'une cyberattaque par déni de service distribué est quelque part assez rassurante, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un piratage et d'une intrusion malveillante.

La vigilance reste toutefois de mise avant davantage d'informations. Une cyberattaque DDoS peut aussi servir à cacher d'autres cyberattaques plus nuisibles.