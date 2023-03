Avec la chute de la demande pour la distribution du courrier classique, le groupe La Poste tente depuis le 1er janvier l'expérience de l'e-lettre rouge qui combine l'usage du courrier dématérialisé et les procédés de distribution propres au service postal.

Il suffit de se rendre sur le site dédié, de rédiger son courrier directement ou en passant par des lettres types et de valider la commande à 1,49 € l'envoi. Le groupe La Poste se charge ensuite d'imprimer la missive et d'en assurer la distribution en J+1.

Le service e-lettre rouge veut répondre aux usages modernes, quitte à doublonner celui de l'e-mail, tout en s'appuyant sur le savoir-faire de La Poste en matière de distribution de courrier physique.

Pour l'UFC, du bon et du moins bon

Son introduction avait fait l'objet de critiques pour son processus un peu bancal et un intérêt discutable. Le PDG de La Poste avait reconnu que l'e-lettre rouge avait démarré très doucement depuis le début de l'année et que, s'il fallait laisser s'installer le service dans le temps, il pourrait être abandonné si le public n'était pas au rendez-vous.

L'association UFC-Que Choisir s'est intéressée au fonction du service en réalisant un test d'envoi de 100 courriers en e-lettre rouge et en tire des conclusions mitigées. Si l'accès au service et sa richesse sont satisfaisants, en revanche la douzaine de manipulations pour arriver au terme de la procédure mériterait d'être réduite pour simplifier la démarche.

Le processus de paiement par carte bancaire pour le montant de 1,49 € pourrait également être amélioré. Mais là où l'association est plus critique, c'est sur le délai d'acheminement.

La difficile promesse du J+1

La promesse est une distribution de l'e-lettre rouge en J+1, comme pour le courrier prioritaire. Or, l'essai réalisé relève que seuls 75% des courriers sont arrivés le jour même ou le lendemain, les 25% restant ayant été reçus en J+2 ou J+3.

Cela reste bien moins que la performance de 89% de courrier en timbre rouge distribué en J+1 et l'UFC-Que Choisir note que plus le courrier est envoyé tard dans la journée et plus il est susceptible de connaître un délai d'acheminement.

La Poste confirme que son service n'est pas encore optimum du fait du faible nombre de sites d'impression opérationnels et indique que la situation va s'améliorer prochainement.