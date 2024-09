C'est finalement maintenant jusqu'au 13 octobre que vous pourrez continuer de profiter de 4 mois gratuits sur les 4 forfaits de La Poste Mobile.

Et si vous êtes déjà un client Box SFR, vous aurez droit à des tarifs réduits !

Cet opérateur mobile virtuel propose quatre forfaits mobiles, tous sans engagement, et tous concernés par cette promotion.

Forfait 100 Mo

Proposant 100 Mo de données mobiles en UE et dans les DOM / COM ainsi que les appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine et la zone DOM / COM, c'est un petit forfait, mais qui peut convenir à certains.

Affiché à 0€/mois pendant les 4 premiers mois, le forfait passe ensuite à 4,99 € par mois ou reste gratuit pour les clients Box SFR.





Forfait 100 Go

Ici 100 Go de data avec en plus 25 Go en UE et dans les DOM / COM, et toujours avec les appels, SMS, et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM / COM. Notons que la 5G est proposée en option à 5 € de plus par mois.

Après les 4 premiers mois gratuits, le forfait vous reviendra à 10,99 € par mois ou 9,99 € par mois si vous êtes client Box SFR.



Forfait 130 Go

Similaire au précédent forfait, vous aurez juste 130 Go de data au lieu de 100 Go.

Le forfait sera facturé 14,99 € par mois après les 4 mois gratuits, ou 12,99 € par mois si vous possédez une Box SFR.





Forfait 250 Go 5G

Ce forfait propose 250 Go de données mobiles en 5G et également de 30 Go en Europe et dans les DOM / COM ainsi que de 5 Go en plus depuis le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, avec toujours les appels illimités vers plus de 60 destinations et toujours les SMS et MMS illimités.

Une fois les 4 mois gratuits écoulés il vous reviendra à 19,99 € par mois ou 17,99 € par mois pour les clients Box SFR.

Concernant les offres de la concurrence, signalons :