La bonne affaire du moment concerne l'opérateur mobile La Poste Mobile qui propose jusqu'au 24 septembre pas moins de 4 mois d'abonnement gratuits !



Trois abonnements mobiles sont concernés par cette offre exceptionnelle, qui vous permettra de ne rien payer jusqu'en 2024 !

La Poste Mobile 120 Go

Le premier forfait mobile sans engagement possède pas moins de 120 Go de données mobiles. Il comprend :

Appels illimités en France et en Europe / DOM

en France et en Europe / DOM SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'EU / DOM

en France métropolitaine et depuis l'EU / DOM 120 Go de données mobiles en France et 20 Go depuis l'Europe et les DOM (décomptés de l'enveloppe globale)

de données mobiles en France et et les DOM (décomptés de l'enveloppe globale) Option 5G pour +5 €/mois

Outre les 4 premiers mois d'abonnements offerts, notons que si vous êtes déjà un client SFR Box, le prix ne sera après les 4 premiers offerts que de 12,99 € au lieu de 14,99 €.

Le forfait La Poste Mobile 120 Go à 0 € par mois pendant 4 mois puis 14,99 €/mois ensuite sans engagement.





L'opérateur propose également un second forfait mobile avec une enveloppe data de 60 Go en France (12 Go en EU / DOM décomptés de l'enveloppe) au prix de 0 € par mois pendant 4 mois puis 10,99 € ensuite (ou 9,99 € pour les clients SFR Box).



Moins intéressant, mais nous l'indiquons tout de même, car les clients SFR apprécieront, vous trouverez un petit forfait 100 Mo avec 2 heures d'appel, toujours gratuit les 4 premiers mois puis ensuite à 4,99 € et même totalement gratuit pour les clients SFR Box !!





Et du côté de la concurrence, signalons les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 20, 130 Go et 140 Go 5G à 11,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, de B&You avec ses 4 forfaits 5, 20, 130 (5G) et 200 Go (5G) à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois ou encore de RED by SFR avec ses 4 forfaits 4 forfaits 5, 40, 80, Go et 130 (5G) à respectivement 4,99, 9,99, 11,99 et 15,99 € par mois

Et pour un excellent forfait mobile pas cher et sur réseau Orange, découvrez YouPrice avec son forfait 44 Go à partir de 7,99 € par mois !