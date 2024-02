Avec le rachat de La Poste mobile, c'est un parc de plus de 2,3 millions de clients qui attend le repreneur. En début d'année, le groupe exprimait sa volonté de se séparer de sa branche mobile en vue de se recentrer sur ses activités de coeur, afin notamment d'éviter une restructuration.

La Poste mobile est actuellement le leader des opérateurs mobiles virtuels en France, le MVNO ayant été créé avec le partenariat de SFR. En 2022, l'opérateur revendiquait un résultat d'exploitation de 2,8 millions d'euros. La Poste détient 51% de l'opérateur contre 49% pour SFR.

Si Bouygues, Free et Orange s'étaient portés acquéreur de l'opérateur, c'est finalement le premier qui a été sélectionné pour continuer des négociations exclusives de rachat, indique la Poste dans un communiqué officiel.

Bouygues pour des négociations exclusives

Le communiqué indique le rachat de 100% du capital détenu par le groupe La Poste pour un montant de 950 millions d'euros, le tout associé à un partenariat de distribution exclusif associant le groupe La Poste, La Banque postale et La Poste Telecom.

En d'autres termes, Bouygues pourrait racheter l'opérateur et continuer à profiter du réseau de distribution des offres et de la vente de mobiles dans les points de vente de La Poste. D'ailleurs, la marque "La Poste Mobile" sera conservée, et continuera d'être mise en avant par La Poste en tant que service.

Bouygues commente: "Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourra accroître sa base de clients et se renforcer dans le Mobile et dans le Fixe en s'appuyant sur le réseau de distribution de la Poste sur tout le territoire". La procédure de rachat devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, avec l'aval de SFR qui conserve un droit de préemption pour racheter les parts en vente avec une priorité.

Altice France, propriétaire de SFR, a indiqué se prononcer en fonction de la proposition qui lui sera faite.