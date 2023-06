Pourquoi un utilisateur de smartphone Android quitte Google pour passer sur iPhone et iOS ? C'est la question sur laquelle s'est penché le cabinet Cirp (Consumer Intelligence Research Partners).

Au fil des années, l'iPhone capte de plus en plus d'utilisateurs et un sondage nous explique les raisons de cette montée en puissance d'Apple alors que la tendance était encore inverse il y a quelques années. Les données ne concernent que le marché nord-américain, la situation étant bien différente en Europe.

La principale raison évoquée par les utilisateurs qui quittent Android serait les problèmes divers rencontrés avec leur appareil sous Android. Pour 53% des utilisateurs, leur appareil était devenu trop rapidement dépassé, ou souffrait de bugs divers et récurrent. Cette situation s'explique notamment par le fait qu'il existe toujours une lourde fragmentation d'Android et une gamme bien plus étendue de smartphones avec des appareils très accessibles, mais aux performances parfois médiocres. En outre, les prérequis techniques imposés par Google pour ses versions d'Android restent très bas pour justement ouvrir la porte à des configurations modestes, au prix de téléphones qui se montrent très rapidement obsolètes ou limités techniquement. A contrario, Apple affiche un suivi impeccable de ses appareils avec des fiches techniques solides et une double maitrise matérielle et logicielle lui permettant d'assurer des performances optimales sur une plus grande durée.

Pas vraiment d'axe de progression à en tirer pour Android

Seconde raison évoquée et qui concentre 26% des sondés : l'apparition de nouvelles fonctionnalités. Il semble qu'Apple parvient plus largement à concentrer les utilisateurs sur les nouveautés apportées sur ses nouveaux iPhone, qu'il s'agisse du capteur photo, des accessoires ou des changements d'iOS.

Pour 15% des utilisateurs, et c'est une situation étonnante, la bascule vers l'iPhone serait une question de cout. On peut ainsi pointer du doigt la notion de durabilité : les utilisateurs ont l'impression que l'iPhone est plus durable et que l'achat est plus facile à assumer sur le long terme.

Finalement, les 6% restant évoquent des motifs liés à l'aspect communautaire de l'iPhone et les services exclusifs proposés par Apple.