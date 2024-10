Sony a lancé les précommandes de sa PlayStation 5 Pro et notamment l'édition spéciale 30e anniversaire, qui fait beaucoup parler depuis quelques jours.

Car alors que cela ne se bouscule pas vraiment du côté des éditions normales, l'édition spéciale a très rapidement affiché rupture de stock en Europe et aux USA. En cause, les scalpers qui se sont réservés tous les stocks disponibles pour les proposer à la revente immédiatement sur eBay et autres sites de vente de seconde main, à des prix exorbitants.

On peut ainsi voir les PS5 30e anniversaire à plus de 1200 dollars sur eBay, contre plus de 6000 dollars pour la version Pro. Même les manettes Dual Sense 30e anniversaire ne sont pas proposées sour les 450$...

De fait, au Japon, Sony a mis en place une procédure bien différente qui devrait permettre de limiter l'impact des scalpers. Ainsi, pour précommander une PS5 Pro 30th anniversary Edition, il faudra avoir un compte PSN enregistré au Japon et avoir cumulé au moins 30 h d'activité sur PS4 ou PS5 entre février 2014 et le 19 septembre 2024. Si vous n'entrez pas dans ces critères, il vous sera impossible de précommander l'édition spéciale.

Rappelons que cette édition reprend les couleurs originales de la première PlayStation, à savoir le gris avec un logo PlayStation coloré. La PS5 Pro 30th Anniversary n'a été fabriquée qu'à 12 300 exemplaires numérotés.

Les verrous mis en place par Sony sont salués au Japon, mais on regrette que la marque n'ait pas anticipé la situation pour les autres marchés, d'autant qu'il n'est pas prévu d'annuler les précommandes déjà réalisées.