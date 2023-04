Le 3 avril 1973, il y a donc cinquante ans, Martin Cooper était ingénieur chez Motorola. Petite particularité de ce jour, ce dernier passait alors le tout premier appel depuis un téléphone portable. Il ne s'agissait pas ici d'un appareil embarqué dans une voiture, mais bien d'un mobile, l'ancêtre de nos actuels smartphones. A l'époque Martin avait appelé Joel Engel, ingénieur également mais chez son concurrent de l'époque à savoir Bell Labs.

Martin raconte alors ce coup de fil : “Joel, c’est Martin Cooper (…]) je te parle depuis un téléphone mobile. Mais un vrai mobile, personnel, portable, tenu à la main.”

Selon lui il y aurait alors eu un long silence au bout du fil, et Martin aurait ajouté "Je crois qu’il serrait les dents !"

Pour ce coup de fil qui allait devenir célèbre, Martin avait utilisé un Motorola DynaTAC, et l'appel avait été effectué depuis la Sixième Avenue à New York. Pesant 790 grammes sur la balance et mesurant pas moins de 25 centimètres de long, ce dernier proposait alors une autonomie de seulement 60 minutes après 10 heures de recharge !



Martin Cooper et le Motorola DynaTAC lors du salon Computex 2007

Malgré ce premier coup de fil en avril 1973, il faudra tout de même attendre dix ans pour que le premier téléphone portable soit commercialisé !