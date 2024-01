Les 4 cybermenaces qui vont augmenter en 2024

Phishing, IA ou attaque par ransomware, les cybermenaces sont nombreuses. Découvrez celles à surveiller en 2024.

Des techniques de hameçonnage avancé

Nous avons déjà vu l’IA commencer à être exploitée, mais il est peu probable qu’elle ait atteint son plein potentiel. Comme pour toute bonne technologie, ce n’est qu’une question de temps avant que les criminels ne s’en emparent. L’utilisation de l’IA générative rendra l’arnaque plus facile et beaucoup plus sophistiquée, et le hameçonnage avancé sera la première menace à émerger.

L'IA générative peut être utilisée pour créer des e-mails, des messages ou des sites Web de phishing très convaincants qui peuvent être utilisés pour imiter des communications légitimes provenant de sources fiables, ce qui rend plus difficile pour les utilisateurs de distinguer un contenu authentique d'un contenu frauduleux.

Les techniques de phishing avancées comme le spear phishing sont également devenues plus simples grâce à l’IA. Pour les acteurs de ce genre de menace, la productivité est considérablement augmentée et ils sont en mesure de regrouper davantage d’informations sur les personnes.

Plus d’escroqueries basées sur l'IA

L'IA générative peut être exploitée pour créer d'autres escroqueries telles que des escroqueries automatisées au support client, dans lesquelles les robots du support client imitent le style de communication des entreprises légitimes pour tenter d'accéder aux informations d'identification. L’IA peut également être utilisée pour diffuser de fausses nouvelles et de la désinformation en générant des articles de presse, des articles de blog ou du contenu réaliste sur les réseaux sociaux.

Il faut aussi s’attendre à ce que des escroqueries frauduleuses de type deepfake fassent surface lors de prochaines élections importantes et, incidemment, ces types d’escroqueries pourraient également conduire à des tentatives sophistiquées d’usurpation d’identité.

Pour atténuer les risques associés à l'IA générative dans le contexte des escroqueries en ligne, il est crucial que les développeurs de technologies, les entreprises et les régulateurs adhèrent aux directives éthiques et mettent en œuvre des mesures de protection dans les systèmes d'IA, afin de prévenir les utilisations malveillantes et de sensibiliser les utilisateurs à la sécurité.

Augmentation des attaques contre la chaîne d'approvisionnement

L’augmentation des attaques contre la chaîne d’approvisionnement au fil des années perturbe les entreprises et entraîne la fuite et la vente d’informations privées sur les clients sur le Dark Web. Pour l’attaquant, les attaques contre la chaîne d’approvisionnement sont efficaces, car il leur suffit de compromettre une seule entité au sein de la chaîne d’approvisionnement pour avoir des résultats de grande envergure. L'impact général de ces attaques s'étend à plusieurs organisations, affectant les utilisateurs finaux et les clients, et amplifiant le potentiel de dommages.

Déploiement d'extensions de navigateur malveillantes

Les logiciels malveillants ciblant les utilisateurs à domicile sont en forte augmentation, l'utilisation accrue d'extensions de navigateur malveillantes en étant un parfait exemple. Nous avons récemment vu plus de 30 extensions malveillantes supprimées du Chrome Web Store de Google en juin, mais seulement après avoir été téléchargées 75 millions de fois. Malheureusement, l’utilisation d’extensions de navigateur malveillantes est une tendance croissante, non seulement en termes de fréquence, mais également de sophistication.

Les pirates savent mieux exploiter à la fois l’architecture ouverte des navigateurs Web et la naïveté des utilisateurs. Les organisations doivent adopter des mesures proactives pour minimiser les risques posés par les extensions de navigateur malveillantes à l'avenir, notamment en mettant régulièrement à jour les extensions, en utilisant une protection fiable des points de terminaison et en intégrant la sécurité des extensions dans leurs stratégies de cybersécurité plus larges.

Les principales recommandations à suivre pour se protéger des cybermenaces

Voici une liste de recommandations cruciales pour renforcer votre sécurité en ligne :

Mises à jour fréquentes : veillez à ce que tous vos logiciels soient toujours actualisés et comportent les correctifs de sécurité les plus récents. Les cybercriminels exploitent souvent des vulnérabilités connues pour accéder à vos données.

Utilisez un VPN : efficace contre les menaces actuelles et futures, un VPN offre une couche supplémentaire de protection à votre connexion internet en dissimulant votre adresse IP et en chiffrant vos données. Un VPN gratuit PC peut vous suffire, mais il est toutefois préférable de s'orienter vers des solutions premium pour PC ou Mac qui sont rarement très coûteuses.

Antivirus et anti-malware : installez une solution antivirus fiable et maintenez-la à jour. Elle joue un rôle crucial dans la détection et la suppression des logiciels malveillants.

Firewall actif : activez et configurez un pare-feu sur vos périphériques pour filtrer le trafic réseau non autorisé et empêcher les attaques extérieures.

Mots de passe robustes : utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Employez une combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux, et changez-les régulièrement.

Authentification à deux facteurs (A2F) : activez la double authentification dès que possible. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième méthode d'identification, comme un code envoyé sur votre téléphone portable.

Sensibilisation à la sécurité : éduquez-vous et informez les membres de votre équipe ou de votre famille sur les dernières menaces et les bonnes pratiques de sécurité en ligne.

Navigation sécurisée : évitez de cliquer sur des liens suspects et ne téléchargez que des fichiers provenant de sources fiables. Utilisez une extension de navigation sécurisée pour bloquer les sites Web malveillants.

Surveillance des comptes : surveillez régulièrement l'activité de vos comptes en ligne pour détecter toute activité suspecte. Signalez immédiatement tout problème à votre fournisseur de services.

En suivant ces recommandations, vous renforcez considérablement votre sécurité en ligne et réduisez les risques de tomber victime des nouvelles cyber-menaces émergentes pour 2024. Restez toutefois vigilants et adaptez vos pratiques de sécurité aux évolutions constantes du paysage cybernétique.