Dès à présent et jusqu'au 20 octobre 2023, profitez d'une vaste sélection de produits BLUETTI dans le cadre du Prime Day, comprenant notamment les modèles AC180, AC200MAX, AC200P et le combo AC300+B300+PV350, à des tarifs préférentiels sur le site officiel de BLUETTI.

Que vous vous apprêtiez à partir en escapade en nature ou que vous cherchiez une solution énergétique fiable pour votre domicile, BLUETTI dispose de l'inventaire adéquat pour répondre à vos besoins !

AC200P : le choix idéal pour une vie autonome est désormais affiché à 1199 € au lieu de 1499 €, soit 300 € d'économie !

Pour votre van ou camping-car, la station d'énergie AC200P sera un choix idéal. Bénéficiant d'une capacité de batterie de 2000 Wh et d'une puissance de sortie AC de 2000 W (avec une surtension de 400 W), l'AC200P peut alimenter pratiquement tous les appareils de votre camping-car sur la route. Fini les recherches de campings pour vous ressourcer en énergie. Votre réfrigérateur restera branché, la climatisation vous gardera au frais et vos appareils électroniques resteront toujours chargés, vous offrant ainsi plus de confort et de plaisir en plein air.





La station d’énergie portable AC180 passe de 1099 € à 899 € !

L’AC180 propose une grande efficacité énergétique et un bon rapport qualité-prix de la part de la marque. Une station d'alimentation portable robuste dotée d'un rendement en courant alternatif haut de gamme, capable de vous offrir une capacité de 1 152 Wh et 1800 W de puissance.





300 € d’économies sur la batterie de secours AC200MAX

La Bluetti AC200MAX est la station électrique portable la plus complète qui surpasse bien d’autres centrales. Avec une charge continue plus élevée de 2200 W, la Bluetti AC200MAX dispose d'une batterie LiFePO4 intégrée de 2048 Wh. Si la capacité n'est pas suffisante, elle peut être triplée (6 144 Wh) avec 2 batteries Bluetti B230 ou quadruplée (8 192 Wh) avec 2 batteries Bluetti B300.





Le combo AC300+B300+PV350 est affiché à 3698 € soit 799 € d’économies

L'AC300 est 100 % modulaire, ce qui vous permet de connecter jusqu'à 4 modules de batterie B300 (3 072 Wh). Cette configuration permet d'obtenir une capacité énergétique de 12 288 Wh, garantissant que les besoins essentiels de votre famille sont satisfaits pendant des jours, quelles que soient les circonstances.

Le BLUETTI PV350 est un panneau solaire de 350 W et l'accessoire parfait pour votre station d’énergie solaire BLUETTI. Il fournit une charge fiable et efficace grâce à l'utilisation de cellules solaires en silicium monocristallin. La surface est fabriquée à partir d'un matériau ETFE solide pour créer un panneau qui est fait pour durer. Avec sa facilité d'utilisation, sa fiabilité et son indice de protection IP65, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce produit est un best-seller.

Afin de profiter de ces offres, nous vous invitons à visiter le site officiel de BLUETTI.