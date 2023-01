Amazon continue à proposer, chaque mois, une série de jeux vidéo et avantages auprès de ses abonnés Prime. Prime gaming présente ainsi sa sélection de titres gratuits pour le mois de février.

Et après quelques jolies surprises en janvier, Amazon fait encore fort avec 9 jeux qui seront progressivement proposés jusqu'au 23 février.

Comme toujours, les jeux proposés gratuitement sont récupérables sur différentes plateformes et à cela s'ajoutent tout un tas de bonus divers dans d'autres titres.

Voici donc la sélection de février :



Prime Gaming offre neuf jeux gratuits à partir du 2 février ! La sélection de ce mois-ci offre aux joueurs des titres variés, qui les enverra aux quatre coins du monde : de la capitale de Morrowind dans The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, à un Détroit futuriste aux allures de mégalopole japonaise dans Aerial_Knight's Never Yield. Revenez tous les vendredis du mois pour récupérer vos jeux gratuits avec Prime sur gaming.amazon.com.

2 Février The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition – Dans cet épisode épique, les joueurs s'aventurent à travers les terres de Morrowind, avec tout le contenu additionnel des extensions Bloodmoon et Tribunal, afin d’identifier la source du mal qui sévit dans le pays. Les joueurs auront le loisir de créer leurs propres personnages et d'explorer des lieux étranges dans ce classique du RPG solo en monde ouvert.

2 Février Onsen Master - Dans ce jeu, les joueurs sont amenés à découvrir le monde de la gestion de sources thermales, en concoctant tout le nécessaire pour soigner les différents maux des clients de l'île d'Izajima.

9 Février Aerial_Knight's Never Yield - Survivre à un Détroit inspiré d'un Tokyo futuriste, tel est le challenge qui attend les joueurs dans ce 3D runner. Narrant l'histoire de Wally qui a découvert des preuves susceptibles de changer sa ville pour toujours, le jeu invite les joueurs à explorer un monde virtuel au rythme d’une bande-originale signée d’un authentique artiste de Détroit.

9 Février Divine Knockout – À terre les divinités dans ce jeu de combat qui combine plateformes et vue à la 3e personne. Ici, on voltige dans tous les sens ! Tout le monde est tout petit, mais surtout... tout-puissant.

16 Février One Hand Clapping – One Hand Clapping est un jeu de plateforme vocal. Les joueurs devront résoudre des énigmes en chantant ou en fredonnant dans leur microphone, et prendre confiance dans le pouvoir de leur voix, capable de changer le monde dans ce jeu en 2D.

16 Février BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad – Les joueurs peuvent s'attaquer à cette version moderne d'un jeu d'arcade de type brawler-shooter-slasher au rythme effréné, qui récompense la précision du jeu et le timing parfait au pixel près. Des litres de sang et des tonnes d'action les attendent pour sauver leurs coéquipiers des griffes maléfiques de Scorpion Suprême et de STING.

23 Février Space Crew: Legendary Edition – En tant que capitaine du vaisseau de l'United Defense Force, les joueurs doivent recruter et entraîner leur équipage afin de défendre la Terre des armées d'extraterrestres et des cyborgs. Et accessoirement devenir une légende galactique.

23 Février Tunche – Seuls ou en équipe avec leurs amis, les joueurs auront pour mission de rétablir la paix dans la forêt tropicale Amazonienne. Cinq personnages uniques sont jouables dans ce jeu d'action dessiné à la main, rempli de charme avec des éléments de roguelike.

23 Février Space Warlord Organ Trading Simulator – Plongés dans les entrailles frémissantes du capitalisme extraterrestre, les joueurs devront acheter, vendre et échanger des organes dans un univers étrange et en constante évolution dans ce jeu de science-fiction qui simule un marché d’horreur corporel étrangement fascinant.