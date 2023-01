Après un mois de décembre plutôt chargé, le service Amazon Prime gaming offre une nouvelle série de jeux à ses abonnés.

Rappelons que chaque mois, Prime Gaming permet de mettre la main sur des avantages dans plusieurs jeux vidéo mais également de récupérer des jeux entiers, et ce, sans surcout.

Ce sont 6 titres qui sont ainsi offerts pour décembre, avec notamment un pilier des jeux d'horreur : The Evil Within 2.

Voici la liste des jeux offerts en janvier :

The Evil Within 2 – Dans ce chef-d'œuvre de Shinji Mikami, incarnez le détective Sebastian Castellanos et plongez dans le monde cauchemardesque de STEM afin de sauver votre fille, Lily. Vous devrez faire preuve d'ingéniosité pour vous en sortir, car fuir est la seule issue.

Faraway 2 – Dans ce jeu de puzzle en side-scrolling, échappez-vous de cette soi-disant "planète Terre". Parcourez de magnifiques environnements tout en évitant de nombreux obstacles afin de rester sur la terre ferme.

Breathedge – En quête de réponses sur le crash de votre navette spatiale et accompagné de votre poulet immortel, Breathedge vous laissera fabriquer toutes sortes d'outils, piloter des véhicules et même contrôler des stations spatiales. Et comme si enquêter sur des débris spatiaux ne suffisait pas, le simple fait de survivre ne sera pas de tout repos

Beat Cop – Remontez le temps dans ce jeu rétro en pixel-art inspiré des séries policières des années 80. En incarnant Jack Kelly, un flic comme les autres dans son aventure new-yorkaise, découvrez qui vous a piégé dans une affaire de meurtre.

Lawn Mowing Simulator – Vivez l'expérience unique de tondre les plus beaux parcs et jardins de la campagne anglaise au volant d'authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG ou STIGA, tout en développant votre entreprise.

Chicken Police - Paint it RED! – Dans cette folle histoire d'amour, de mort, de poulets et de rédemption, lancez-vous dans une histoire pleine d'humour absurde. Chicken Police est à la fois un jeu d'aventure et un thriller policier noir dans un monde animalier méticuleusement confectionné.

Rappelons qu'Amazon Prime est accessible à partir de 6,99€ par mois ou 69,90€ par an et permet d'accéder à la livraison gratuite en 24h, d'accéder à une bibliothèque de livres numériques, de la SVOD Amazon Prime Vidéo et de musique.