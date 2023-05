Amazon Prime Gaming vient de lever le voile sur les nombreux titres qui seront offerts pour ce mois de mai. Un mois particulier, puisque demain se tiendra la journée internationale de Star Wars (May the 4th be with you). Ce sont ainsi 15 jeux que la plateforme, anciennement Twitch Gaming, offrira aux abonnés Amazon Prime.

Pour célébrer le 4 mai, Prime Gaming offrira ainsi Rogue Squadron 3D, un jeu initialement sorti en 1998 et qui propose aux joueurs de se glisser dans divers vaisseaux issus de la saga Star Wars pour se lancer dans du dogfight dans une galaxie très lointaine.

Mais la plateforme a également prévu bien d'autres titres qui seront accessibles au compte-goutte :

4 Mai STAR WARS™: Rogue Squadron 3D [Amazon Games App] – Dans ce jeu de simulation de vol palpitant, les joueurs incarnent Luke Skywalker et rassemblent leur équipe de l'Escadron Rebelle pour voler au combat et s'engager dans des missions spatiales et planétaires intenses afin de poursuivre la lutte pour la liberté.

– Dans ce jeu de simulation de vol palpitant, les joueurs incarnent Luke Skywalker et rassemblent leur équipe de l'Escadron Rebelle pour voler au combat et s'engager dans des missions spatiales et planétaires intenses afin de poursuivre la lutte pour la liberté. 4 Mai Super Sidekicks [Amazon Games App] – Les joueurs se battent pour la SNK Cup en dribblant, en faisant des passes et en utilisant une variété de techniques pour affronter les meilleures équipes du monde entier.

– Les joueurs se battent pour la SNK Cup en dribblant, en faisant des passes et en utilisant une variété de techniques pour affronter les meilleures équipes du monde entier. 4 Mai Samurai Shodown IV [Amazon Games App] – Les joueurs devront mettre à l'épreuve leurs talents de samouraï en utilisant des attaques puissantes pour espérer vaincre Amakusa avant qu'il ne conquière le monde moderne.

– Les joueurs devront mettre à l'épreuve leurs talents de samouraï en utilisant des attaques puissantes pour espérer vaincre Amakusa avant qu'il ne conquière le monde moderne. 11 Mai Planescape: Torment: Enhanced Edition [Amazon Games App] – À la découverte des plans, les joueurs devront survivre à des scénarios de combat dangereux et résoudre des énigmes mystérieuses dans ce jeu de rôle tactique à l'histoire, se déroulant dans le multivers de Donjons et Dragons.

– À la découverte des plans, les joueurs devront survivre à des scénarios de combat dangereux et résoudre des énigmes mystérieuses dans ce jeu de rôle tactique à l'histoire, se déroulant dans le multivers de Donjons et Dragons. 11 Mai Lake [Amazon Games App] – Dans la peau de Meredith Weiss, les joueurs partiront à la découverte de la magnifique région de Providence Oaks, avec son lac et ses paysages emblématiques.

– Dans la peau de Meredith Weiss, les joueurs partiront à la découverte de la magnifique région de Providence Oaks, avec son lac et ses paysages emblématiques. 11 Mai Robo Army [Amazon Games App] – Dans ce titre beat 'em up, les joueurs devront écraser et détruire leurs ennemis pour rétablir la paix au sein du corps de robots connu sous le nom de Hell Jeed.

– Dans ce titre beat 'em up, les joueurs devront écraser et détruire leurs ennemis pour rétablir la paix au sein du corps de robots connu sous le nom de Hell Jeed. 11 Mai Last Resort [Amazon Games App] – Les joueurs auront pour mission de sauver le premier hôtel de l'humanité sur Mars en éliminant des hordes d'extraterrestres dans ce jeu de tir en coopération.

– Les joueurs auront pour mission de sauver le premier hôtel de l'humanité sur Mars en éliminant des hordes d'extraterrestres dans ce jeu de tir en coopération. 18 Mai Kardboard Kings [Amazon Games App] – Dans ce jeu de gestion de boutique, les joueurs ouvrent leur propre magasin de cartes en bord de mer. Acheter, échanger, vendre et collectionner des cartes ; autant d'objectifs à atteindre pour se forger une réputation.

– Dans ce jeu de gestion de boutique, les joueurs ouvrent leur propre magasin de cartes en bord de mer. Acheter, échanger, vendre et collectionner des cartes ; autant d'objectifs à atteindre pour se forger une réputation. 18 Mai The Almost Gone [Amazon Games App] – Dans ce jeu, les joueurs découvriront les paysages et les liens complexes de leur existence, ainsi que les répercussions de leurs actes, dans un casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale s'entremêlent.

– Dans ce jeu, les joueurs découvriront les paysages et les liens complexes de leur existence, ainsi que les répercussions de leurs actes, dans un casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale s'entremêlent. 18 Mai 3 Count Bout [Amazon Games App] – Les joueurs devront devenir les lutteurs les plus forts du monde en apprenant des mouvements toujours plus complexes et en remportant des combats acharnés pour décrocher le titre de champion.

– Les joueurs devront devenir les lutteurs les plus forts du monde en apprenant des mouvements toujours plus complexes et en remportant des combats acharnés pour décrocher le titre de champion. 18 Mai Alpha Mission 2 [Amazon Games App] – Les joueurs devront reprendre le contrôle de l'univers à l'alliance des sept étoiles en utilisant 11 types d'armures dans ce jeu d'arcade à défilement vertical.

– Les joueurs devront reprendre le contrôle de l'univers à l'alliance des sept étoiles en utilisant 11 types d'armures dans ce jeu d'arcade à défilement vertical. 25 Mai Lila's Sky Ark [Legacy Games Code] – Ce jeu d'action-aventure se déroule dans un monde psychédélique rempli de personnages excentriques, d'énigmes, de combats intenses et de secrets à découvrir.

– Ce jeu d'action-aventure se déroule dans un monde psychédélique rempli de personnages excentriques, d'énigmes, de combats intenses et de secrets à découvrir. 25 Mai Agatha Knife [Amazon Games App] – Les joueurs sont embarqués dans une aventure captivante avec Agatha, une enfant déchirée entre son amour pour la viande et son amitié pour les animaux.

– Les joueurs sont embarqués dans une aventure captivante avec Agatha, une enfant déchirée entre son amour pour la viande et son amitié pour les animaux. 25 Mai King of the Monsters 2 [Amazon Games App] – Les joueurs incarnent le roi incontesté des monstres lors de batailles spectaculaires contre une multitude de mastodontes.

– Les joueurs incarnent le roi incontesté des monstres lors de batailles spectaculaires contre une multitude de mastodontes. 25 Mai Kizuna Encounter [Amazon Games App] – Dans ce jeu les joueurs se livrent à des batailles sans merci, utilisant leurs armes et leurs poings pour gagner des matchs à mort en équipe.

En marge, on retrouvera également comme à l'accoutumée un grand nombre de bonus dans divers jeux auprès d'éditeurs partenaires.