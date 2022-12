Voici le catalogue du mois de décembre pour Prime Video. Pour profiter du catalogue de Prime Video, vous devez pour rappel être abonné à Amazon Prime à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. En plus de la livraison accélérée, vous pouvez aussi profiter de Prime Reading, d'Amazon Music Prime et de bien d'autres services encore.

Voici le programme du mois de décembre :

1er décembre

Ocean's 8

Pixels

Pretty Little Liars: Original Sin - Saison 1

Suicide Squad (2016)

Angry Birds, le film

2 décembre

Celebrity Hunted : Chasse à l'homme - Saison 2, Partie 1

7 décembre

Meilleurs ennemis, avec Lucy Hale



9 décembre

Hawa

Celebrity Hunted : Chasse à l'homme - Saison 2, Partie 2

Something from Tiffany's

14 décembre

Waly Dia : Ensemble ou rien



15 décembre

Sicario



16 décembre

About Fate

L'Auberge espagnole

Les Poupées russes

Casse-Tête chinois

21 décembre

Jack Ryan - Saison 3





22 décembre

Vampire Academy - Saison 1



24 décembre

FC Barcelona - Saison 1



28 décembre

Sang Froid

Celebration Week - Ligue 1 Journée 16

Sauver ou périr



30 décembre

Brightburn

Peacemaker - Saison 1

