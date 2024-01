Afin de convaincre un peu plus les joueurs, Ubisoft a finalement lancé une version de démonstration gratuite de son nouveau titre Prince of Persia : The Lost Crown.

Très attendu par les fans de la franchise, le titre est ainsi disponible dans une version d'essai accessible à toutes les plateformes : Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, et PC.

La démo proposée a été spécialement conçue par Ubisoft avec des éléments sélectionnés du jeu. On devrait ainsi profiter d'éléments comme des pouvoirs temporels et amulettes normalement débloqués plus tard dans le titre, ce qui permettra de profiter de immédiatement d'un gameplay très nerveux qui fait le sel du jeu.

La sortie officielle du titre est prévue pour le 18 janvier prochain sur toutes les plateformes.