Aussitôt présenté, aussitôt remisé au placard : c'est un peu le constat que l'on peut faire concernant le remake de Prince of Persia : Les Sables du temps. Le jeu annoncé et rapidement présenté en 2020 a fait l'objet de vives critiques.

Alors certes, il n'est pas toujours agréable de voir certains remakes plutôt que des créations originales, mais le jeu apparaissait très peu retouché malgré le discours plutôt optimise d'Ubisoft. Résultat, il était repoussé une première fois à mars 2021, puis de nouveau repoussé à février puis mai 2022... pour ne jamais sortir jusqu'ici.

Pour accélérer les choses et garantir un certain niveau, Ubisoft a donc fait le choix de confier le projet à Ubisoft Montréal, qui était déjà à l'origine du jeu original en 2003. Le studio a décidé de réviser nombre d'aspects du titre, et donne ainsi des nouvelles de l'avancement du jeu.

Le studio confirme repenser l'histoire et confirmer qu'il a franchi une nouvelle étape importante en interne, et que le tout progresse à grands pas...

Pas énormément de précisions concernant la fameuse étape, mais il est bon de voir qu'Ubisoft n'a pas fait les choses à moitié et que le titre profite d'une véritable refonte. Il faudra encore patienter jusqu'à l'année prochaine pour profiter du titre qui, espérons, sera à la hauteur de l'attente.