Après une présentation rapide succédée de nombres de critiques, Ubisoft révisait sa copie du côté du remake de Prince of Persia : Les Sables du temps.

Finalement un an plus tard, Ubisoft présentait à nouveau sa copie et se faisait de nouveau critiquée pour le peu de changement et un "remake" qui n'en avait pas franchement l'air, et qui tirait plutot du remaster qu'autre chose... Les joueurs et les critiques, lassés de voir les éditeurs proposer des révisions à minima d'anciens titres, suivant la mode du remaster,n'ont ainsi pas été tendres avec l'éditeur français.

Depuis, Ubisoft était revenue en mai 2022 pour annoncer que le titre confié à Ubi Pune et Ubi Mumbai revenait entre les mains d'Ubisoft Montréal, studio à l'origine de l'épisode original de 2003...

Mais finalement, il semble que le remake lui-même s'offre un remake : Ubisoft Montréal aurait tout simplement fait le choix de jeter le travail de la branche indienne d'Ubisoft pour repartir de zéro.

Il faut donc oublier toutes les images du remake publiées jusqu'ici. L'approche du jeu a été complètement modifiée pour proposer une direction artistique plus réaliste. Ubisoft Montréal aurait relancé des séances de Motion Capture pour proposer des mécaniques de combat inédites au sein du jeu. De nouveaux dialogues et éléments ont été créés pour appuyer le scénario d'origine...

La sortie du titre n'a aucune date connue à ce jour, et cela pourrait durer...