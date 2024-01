C'est une bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent le prochain volet de Prince of Persia de pied ferme : pas la peine de changer de configuration pour en profiter.

Le side-scroller d'Ubisoft en 2D proposera de l'action à en revendre et promet des combats nerveux ainsi qu'une progression très acrobatique et rapide avec des phases de plateforme assez variées et pensées pour donner un sentiment de liberté aux joueurs.

La bonne nouvelle est que le titre se montrera finalement peu gourmand au regard des configurations nécessaires partagées par Ubisoft. Voici donc les configurations annoncées par l'éditeur français et les différentes qualités attendues :

CONFIGURATION MINIMALE (1080 P, 60 FPS, QUALITÉ NORMALE)

Processeur : Intel Core i5-4460 3,4 GHz/AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM)

RAM : 8 Go

Stockage : 30 Go

DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

CONFIGURATION RECOMMANDÉE (1440 P, 60 FPS, QUALITÉ HAUTE)

Processeur : Intel Core i7-6700 3,4 GHz/AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM)

RAM : 8 Go

Stockage : 30 Go

DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

CONFIGURATION ULTRA (4K, 60 FPS, QUALITÉ ULTRA)

Processeur : Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM)

RAM : 8 Go

Stockage : 30 Go

DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

Prince of Persia : The Lost Crown sera disponible le 15 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ainsi que dans le service de Cloud Gaming Amazon Luna.