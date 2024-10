Prince of Persia : The Lost Crown était la bonne surprise de ce début d'année. Ubisoft livrait ainsi une version rafraichie de sa franchise, plutôt nerveuse et bien pensée... Mais malgré des critiques unanimes en faveur du titre, le succès commercial n'a pas eu lieu.

Considéré par beaucoup comme l'une des meilleures productions d'Ubisoft depuis des années, le titre a surtout fait les frais de la communication désastreuse d'Ubisoft, et notamment un amalgame avec la sortie du remake des Sables du Temps vivement critiqué pour son apparence et le manque de travail, aboutissant à un report du titre.

Selon des sources internes, Ubisoft n'aurait d'ailleurs pas attendu de constater le succès ou non de Prince of Persia The Lost Crown. Quelques semaines à peine après le lancement du titre, Ubisoft avait déjà fait le choix de ne pas proposer de contenu supplémentaire, ni même de suite. L'équipe en charge du jeu a d'ailleurs rapidement été dissoute pour rediriger les membres vers d'autres projets au sein d'Ubisoft Montpellier.

Une situation qui passerait mal auprès de certains membres de l'équipe qui considèrent à juste titre que le travail réalisé sur le jeu dépasse tout ce qui est proposé par Ubisoft depuis bien des années... Il est également regretté le fait que le projet a été mené au sein d'une équipe soudée et à l'ambiance agréable, chose qui tranche avec les autres projets au sein d'Ubisoft... D'ailleurs il est également bon de rappeler que le titre n'a profité que d'une équipe réduite ne dépassant pas 80 à 100 personnes pour l'intégralité de son développement.