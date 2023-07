C'est le 26 juillet prochain que Samsung nous a donné rendez-vous à Séoul pour sa conférence Galaxy Unpacked principalement orientée vers la présentation de sa nouvelle génération de smartphones pliants.

La conférence devrait permettre d'officialiser les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 et l'on sait déjà que le premier sera une mise à jour mineure du Z Fold 4 alors que Samsung aurait réservé bien plus de nouveautés à son nouveau Z Flip.

Des prix malheureusement en hausse

La fuite d'aujourd'hui concerne les prix des deux appareils et plus spécialement des prix qui seront pratiqués en France. Une fuite qui se présente comme une mauvaise nouvelle puisque les prix des appareils repartent à la hausse...

Il faudra donc compter sur ces tarifs en fonction des configurations :

Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Go : 1899 euros

: 1899 euros Samsung Galaxy Z Fold 5 512 Go : 2039 euros

: 2039 euros Samsung Galaxy Z Fold 5 1 To : 2279 euros

Samsung Galaxy Z Flip 5 256 Go : 1 199 euros

: 1 199 euros Samsung Galaxy Z Flip 5 512 Go : 1 339 euros

On note une envolée de 100€ des prix sur le Galaxy Z Fold, et 90€ sur le Z Flip même si sur ce dernier, le stockage est en hausse.