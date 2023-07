Le comparateur Ariase publie un baromètre mensuel des tarifs des forfaits pour la fibre optique et le mobile. Il tient compte des prix moyens chez les quatre opérateurs de réseaux nationaux (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) et leurs marques associées (Sosh pour Orange et RED pour SFR).

Pour ce baromètre, l'offre internet de référence correspond à l'abonnement internet en fibre optique le moins cher de chaque opérateur, avec ou sans décodeur TV. Le forfait mobile de référence correspond à l'offre mobile la moins chère avec les appels, SMS illimités et plus de 10 Go d'internet mobile en France.

Les forfaits pour la fibre optique

En juillet 2023, le tarif moyen mensuel d'une offre internet d'entrée de gamme en fibre optique est de 29,75 €. Stable sur les trois derniers mois, il représente toutefois une hausse de 3,75 % par rapport au début de l'année et de 17 % sur un an. L'inflation a aussi joué.

Le meilleur tarif moyen d'un abonnement fibre (coût mensuel lissé sur 24 mois) revient à RED by SFR avec 25,32 €. Le plus élevé est pour Orange avec 35,66 €.

Les forfaits pour le mobile

Du côté des forfaits mobiles, l'évolution du tarif moyen mensuel montre moins de stabilité. C'est un marché encore plus concurrentiel où les opérateurs cherchent à gagner des abonnés de manière plus agressive.

Le tarif moyen est à 17,09 € (coût mensuel lissé sur 24 mois sur un forfait mobile 10 Go ou plus). Il est en baisse de 10,9 % par rapport au début de l'année, mais en hausse de 10,8 % sur un an.

En prix moyen par opérateur, c'est Bouygues Telecom qui propose l'offre mobile la moins chère à 10,03 € par mois. Le coût le plus élevé est pour Orange avec 24,91 €.

La période actuelle n'est pas la plus propice à des changements d'offres. Une situation qui devrait toutefois changer quand les offres de rentrée commenceront à pointer le bout de leur nez.