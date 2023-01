Ameli est le portail en ligne de l'Etat de l'Assurance maladie : la plateforme permet d'accéder à des informations pratiques sur la santé publique, mais aussi et surtout aux droits et démarches selon la situation des usagers. On peut y consulter l'état de ses remboursements, aides et prestations et réaliser des modifications ou partager des documents.

Avec l'arrivée de la Carte Vitale dématérialisée associée à une application mobile, le gouvernement évoquait la possibilité de partager temporairement un titre à une connaissance ou la famille afin de faire valoir ses droits auprès des professionnels de santé ou pharmacie en cas de problème de mobilité.

La procuration facilitée

Le compte Ameli lui emboite le pas, et permet désormais de réaliser une procuration en ligne, sous quelques conditions.

Dans le cas où l'usager n'est pas en mesure de se déplacer, il pourra réaliser une procuration en ligne sur son compte Ameli afin de céder temporairement ses droits à une personne majeure et de confiance. La procuration pourra être réalisée dans ces contextes énoncés :

Accident de travail

Maladie professionnelle

Arrêt de travail

Complémentaire santé

Congé maternité ou paternité

Indemnités journalières

Pour réaliser une procuration, il suffit de se rendre sur le site de l'Assurance Maladie, et de se connecter à son compte. La demande est ensuite accessible via la rubrique " Mes démarches" puis "Faire ou révoquer une procuration en ligne".

Il faudra fournir des éléments permettant d'identifier la personne bénéficiaire de la procuration, une attestation sera ensuite proposée en version numérique qui pourra alors être envoyée ou imprimée.