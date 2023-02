Des chercheurs de l'université d'Adélaïde ont récemment annoncé avoir réussi à extraire de l'hydrogène dans une eau de mer n'ayant subi aucun prétraitement.

L'hydrogène est un des éléments les plus présents sur notre Terre, néanmoins, sa production reste particulièrement complexe économiquement parlant : sa production sous forme liquide nécessite généralement énormément d'énergie, ce qui handicape largement son intérêt pour un usage à grande échelle comme celui des véhicules à hydrogène.

Les avantages de l'hydrogène sont néanmoins particulièrement intéressants : il peut produire beaucoup d'énergie tout en ne produisant que de l'eau comme déchet. Beaucoup y voient ainsi l'énergie du futur pour les véhicules que nous utilisons au quotidien. Les voitures à hydrogène ont également un avantage sur les voitures disposant de batteries : elles proposent une plus grande autonomie, et faire le plein ne prend que quelques secondes.

L'hydrogène : énergie de demain ?

Les chercheurs expliquent être parvenus à extraire de l'hydrogène à partir d'eau de mer avec un rendement de pratiquement 100%. La manipulation par électrolyse opérée par les chercheurs ne requiert par ailleurs aucun métal précieux dans le catalyseur, ce qui rendrait le processus de production particulièrement bon marché.

Traditionnellement, l'eau de mer nécessite d'être purifiée avant de pouvoir séparer l'hydrogène de l'oxygène qui la compose. Mais en utilisant de l'oxyde de cobalt et de l'oxyde de chrome en surface comme catalyseur, ils ont réussi à reproduire des performances similaires à une méthode traditionnelle utilisant des catalyseurs de platine et d'iridium sur une eau préalablement purifiée et déminéralisée.

Cette avancée pourrait ouvrir la voie à une explosion de la production d'hydrogène dans les zones côtières d'autant que le processus pourrait être reproduit à très large échelle.