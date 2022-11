Retour aux stands pour la franchise Project Cars : l'une des plus populaires et abouties simulations de course automobile disparait du paysage.

C'est Electronic Arts qui a annoncé la mauvaise nouvelle. L'éditeur avait racheté Codemasters et la franchise pour 1,2 milliard de dollars en 2021, mais toutes les licences ne seront pas reconduites. Project Cars ferme ainsi boutique après 3 épisodes pourtant très populaires.

Electronic Arts enterre la franchise

Le titre s'était imposé auprès des amateurs de Simracing ces dernières années, mais il n'y aura plus aucun nouvel épisode à l'avenir. Electronic Arts va se concentrer sur d'autres licences de sport auto comme Need for Speed, DiRT Rally, F1, WRC ou encore GRID.

Il faut dire que la simulation était parfois trop poussée et que les joueurs équipés de Sim Racing constituent toujours un marché de niche. Electronic Arts souhaite se concentrer sur des expériences plus "mainstream" qui touchent beaucoup plus de joueurs avec une orientation plus arcade et fun.

Les développeurs qui travaillaient sur la franchise Project Cars ont tous été réorientés vers d'autres projets : une bonne partie travaille ainsi désormais sur Need for Speed Unbound dont la sortie est prévue sur PC et consoles le 2 décembre prochain.