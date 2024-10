BYD est un constructeur qui prend de plus en plus d'ampleur à l'international, et la marque chinoise séduit surtout les utilisateurs avec ses véhicules électriques proposés dans des configurations soignées à des prix plus accessibles que les initiatives européennes et américaines.

Apple de son côté a annoncé l'annulation de son projet Apple Car après près de 10 années de développement. Au fil des années, c'est un groupe de plus de 2000 personnes qui s'étaient constitué autour du développement du véhicule connu en interne sous le nom de Project Titan. L'annulation a provoqué un vaste plan de départs, et l'on apprend quelques détails sur le projet.

On sait ainsi qu'Apple aura investi plus de 10 milliards de dollars dans le projet, et que la marque a noué des liens très forts avec le constructeur BYD... Ce n'est donc pas étonnant de voir BYD s'installer parmi les plus grands constructeurs de véhicules électriques désormais.

Apple et BYD auraient travaillé conjointement sur le développement de véhicules, mais également sur le développement d'une batterie spéciale dédiée a la voiture d'Apple, et ce, dès 2017. Il était question pour Apple de proposer un véhicule capable de créer une rupture sur le marché, avec une autonomie significativement plus élevée que n'importe quel autre véhicule électrique disponible, tout en se voulant également plus sécuritaire.

BYD n'a pas été chois par Apple par hasard, le constructeur a suscité l'intérêt grâce à ses batteries Blade, qui proposaient déjà de grandes capacités et des innovations technologiques convaincantes.