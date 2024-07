On commence avec le Wanbo Mozart 1 Pro.

Le Wanbo Mozart 1 Pro est un vidéoprojecteur LCD FHD affichant une résolution de 1080P avec prise en charge 4K et un rapport de contraste de 3000:1.

Doté d'un moteur optique entièrement fermé et d'une luminosité atteignant 900 lumens ANSI, il offre des images nettes et des couleurs éclatantes.

Ses deux haut-parleurs intégrés de 8 W et son caisson de basses couvrent efficacement une zone de 60 m².

Grâce à la prise en charge de Chromecast, vous pouvez diffuser sans fil de l'audio et de la vidéo depuis votre appareil mobile. Le projecteur intègre des ports HDMI, USB et audio et prend en charge le Wi-Fi 5G et le Bluetooth 5.0.

Les outils de mise au point automatique, d'évitement d'obstacles, d'alignement de l'écran et de correction trapézoïdale permettent d'ajuster parfaitement l'image projetée.

Fonctionnant sous Android TV 11, le projecteur permet de diffuser des contenus Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+. Avec la certification Widevine DRM L1, accédez également à plus de 8 000 applications et contenus en streaming. Google Assistant est également intégré.

Le Wanbo Mozart 1 Pro est en promotion à 339 € avec le code NNNFRWB1PROP sur Geekbuying et livré gratuitement depuis l'UE.



Voici les deux autres modèles de vidéoprojecteurs Wanbo également à prix réduit :