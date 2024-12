Voici en premier le projecteur gaming ViewSonic X1-4K.

Premier vidéoprojecteur au monde conçu spécialement pour la Xbox, il offre une résolution 4K UHD authentique avec prise en charge HDR/HLG, deux ensembles de haut-parleurs Harman Kardon et des options d'installation flexibles.

Équipé de la technologie LED avancée de 3e génération, il garantit une durée de vie exceptionnelle de 30 000 heures, tout en offrant des performances visuelles impressionnantes grâce à une luminosité élevée de 2 900 lumens et des couleurs riches couvrant 125 % du Rec.709.

Avec des fonctionnalités comme le déplacement vertical de l’objectif, un zoom optique 1,3x, la projection latérale et des réglages précis de la distorsion trapézoïdale H/V et des 4 coins, le X1-4K rend l’installation d’un grand écran simple et rapide. De plus, la recopie d’écran via WiFi facilite le streaming, tandis que la connectivité Bluetooth offre des options audio pratiques et intuitives.

Le projecteur gaming ViewSonic X1-4K est en ce moment à 999 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.



On continue avec le drone DJI Mini 4K.

Avec un poids plume de moins de 249 g et une certification de classe C0, le DJI Mini 4K est idéal pour les débutants. Il propose des fonctionnalités telles que le décollage et l’atterrissage en un clic, le retour au point de départ (RTH) automatique, un vol stationnaire stable et un pilotage simplifié. De plus, des ressources pédagogiques intégrées à l’application vous aident à maîtriser rapidement le pilotage.

Le drone vous permet d'immortaliser des vidéos 4K ultra-HD dans toutes les conditions de luminosité tandis que sa nacelle stabilisée sur 3 axes garantit des images fluides et cinématographiques.

Avec une résistance au vent allant jusqu'à 38 km/h (niveau 5) et des moteurs sans balais puissants, le Mini 4K peut décoller à des altitudes atteignant 4 000 mètres et sa portée de transmission peut atteindre jusqu’à 10 km.

Créez des vidéos spectaculaires en un rien de temps grâce aux modes intelligents tels que Spirale, Dronie, Fusée, Cercle et Boomerang. Ces options automatisées vous permettent de réaliser des séquences professionnelles en quelques clics.

Le DJI Mini 4K est livré avec une radiocommande RC-N1C et une batterie assurant une autonomie de 31 minutes. Il est possible d'ajouter encore jusqu'à 2 batteries supplémentaires (vendues séparément).

Le drone DJI Mini 4K est disponible à 224 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN15 avec livraison gratuite (vendeur Boulanger). Pour information, son prix de référence s'élève à 299 €.



Enfin, on termine avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15 ARP9.

Il est doté d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces 144Hz et intègre un processeur Ryzen 7 7435HS, offrant 8 cœurs et 16 threads avec des fréquences allant de 3,1 GHz à 4,5 GHz pour une performance optimale.

Avec 24 Go de mémoire RAM DDR5-4800 répartis en deux modules de 12 Go, le PC assure une grande fluidité pour le multitâche et les jeux gourmands et on trouve également un SSD de 512 Go pour le stockage.

Côté graphique, la GeForce RTX 4070 et ses 8 Go de mémoire GDDR6 offre une puissance impressionnante. Avec un Boost Clock de 2175 MHz et un TGP de 115W, elle assure des performances visuelles immersives pour le gaming et les tâches créatives.

Le PC prend en charge le WiFi 6 et est livré avec Windows 11 Home.

Retrouvez le PC portable gaming Lenovo LOQ 15 ARP9 en promotion à 1 099 € au lieu de 1 399 € chez Leclerc, soit une économie de 300 €.





