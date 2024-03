Commençons avec le projecteur JMGO N1 Ultra 4K.

Il offre une image 4K avec une couverture de gamme BT.2020 de 110%, 2 200 lumens CVIA alimentés par l'optique laser RVB triple couleur MALC ainsi qu'un rapport de contraste de 1 600:1. Il est également doté du HDR 10.

Le projecteur est équipé d'un cardan permettant une rotation complète de 360° et une inclinaison jusqu'à 135°, offrant ainsi la possibilité de projeter des images où vous le souhaitez, même au plafond.

De multiples fonctionnalités sont intégrées comme la luminosité auto-adaptative, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, l'évitement des objets, l'ajustement automatique de l'écran, etc.

On trouve également un puissant système audio co-créé par Dynaudio avec de grands haut-parleurs de 2x 10 W et un son certifié Dolby Audio et DTS avec des basses fréquences de 45 Hz.

Le N1 Ultra prend en charge Google Play et plus de 5 000 téléchargements d'applications. Google Assistant fournit une commande vocale en champ proche, tandis que Chromecast intégré permet le streaming simultané Android et iOS.

Le JMGO N1 est à 1 649 € avec le code NNNFRJGN1 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 1 930,45 €, soit une remise totale de 14% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.





Passons au JMGO N1 Pro 1080P.

Il est alimenté par l'optique laser RVB MALC, offre une résolution FHD de 1 920 × 1 080 (4K pris en charge), une couverture de gamme BT.2020 de 110%, le HDR 10, un rapport de contraste de 1 600:1 et 1 500 lumens CVIA.

Le projecteur intègre des capteurs 3D de type TOF ainsi que des caméras CMOS haute résolution. Ces composants fonctionnent en tandem avec des algorithmes de reconnaissance intelligents, assurant des fonctionnalités telles que le réglage automatique de la luminosité, la détection d'obstacles, et l'ajustement automatique de l'écran.





Le JMGO N1 Pro 1080P est en réduction à 959 € avec le code NNNFRJN1P + la promotion déjà appliquée sur le site au lieu de 1 194,68 €, soit une remise totale de 19% sur Geekbuying. Expédition de Pologne offerte.



Enfin, terminons avec le JMGO N1 1080P.

Le projecteur offre une qualité d'image Full HD 1080P avec un grand écran de 150 pouces.

Il est équipé d'optiques laser tricolores et s'adapte automatiquement à votre environnement en optimisant la luminosité, pour une image claire même à la lumière du jour.

Son cardan peut pivoter à 127° et la correction automatique simultanée du trapèze et la mise au point automatique vous présenteront des images nettes en temps réel. L'appareil identifie aussi les obstacles en mouvement et met automatiquement l'écran en pause lorsque quelqu'un passe devant.

Grâce à Android TV 11.0, téléchargez facilement des applications et services de streaming sur Google Play. Google Assistant et Chromecast sont aussi intégrés.

Côté audio, le projecteur est équipé de deux caissons de basses de 5 W avec un son surround stéréo 360° Dolby Audio et DTS.

Le JMGO N1 1080P est en précommande au prix de 689 € avec le code NNNFRJN1 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 918,78 €, soit une remise de 25% au total sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne à partir du 12 mars.

Retrouvez plus d'informations sur les 3 modèles JMGO N1 sur cette page dédiée.