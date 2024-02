Aujourd'hui, focus sur le projecteur JMGO N1 Ultra.



Petit nouveau de la gamme N1, le N1 Ultra offre une image 4K avec une couverture de gamme BT.2020 de 110% et 2 200 lumens CVIA alimentés par l'optique laser RVB tricolore MALC brevetée pour une plus grande précision, des couleurs réalistes et une efficacité lumineuse très élevée par rapport aux autres projecteurs.

Le projecteur est doté du HDR 10 et d'un rapport de contraste de 1600:1 qui permettent de profiter d'images détaillées.

Le diffuseur homogène à 4 couches avec 400 zones offre une uniformité de luminance supérieure à 95% et l'appareil peut supprimer 96% de la lumière diffuse.

Le projecteur est équipé d'un cardan qui permet de le faire tourner à 360° et de l'incliner à 135° pour projeter où vous voulez, même au plafond.

De nombreuses fonctionnalités sont proposées, dont :

La luminosité auto-adaptative en fonction de la lumière ambiante,

La correction automatique de la distorsion trapézoïdale,

L'évitement automatique des objets,

L'alignement automatique de l'écran,

Le suivi de mouvement,

Le calibrage et la mise au point automatiques,

L'atténuation de la lumière lorsqu'une personne se trouve à moins de 4 mètres du projecteur.

Profitez d'un son haute résolution avec des basses fréquences de 45 Hz certifié Dolby Audio et DTS et de grands haut-parleurs de 2x 10 W. L'appareil est aussi très silencieux (26 dB) et ne vous gênera pas lorsque vous jouez ou regardez des films.

Le JMGO N1 Ultra prend en charge le WiFi 6, Google Play, Google Assistant et Chromecast et Android TV 11.0 sont intégrés. On trouve également deux ports HDMI 2.1, un port USB-A 2.0 et une prise casque 3,5 mm.

Le JMGO N1 Ultra est en précommande à 1 649 € avec le code NNNFRJGN1 + la réduction déjà appliquée au lieu de 1 943,46 €, soit une remise totale de 15% sur Geekbuying.

Le projecteur sera expédié debut mars gratuitement de Pologne.