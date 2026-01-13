Le projecteur OSCAL PV800 Pro (marque sœur de Blackview) redéfinit l'expérience du home cinéma en intégrant un véritable centre de streaming intelligent. Il bénéficie des certifications officielles de Google, garantissant un accès fluide et sécurisé à plus de 10 000 applications, dont Netflix et YouTube, avec des mises à jour système à vie.

Une immersion visuelle de haute volée

La qualité d'image est le point fort de ce projecteur. Avec une luminosité de 1400 lumens ANSI, il offre une clarté bien supérieure aux standards du marché. Bien que sa résolution native soit en 1080p, il prend en charge les sources 4K et utilise la technologie HDR10 pour révéler chaque détail dans les scènes sombres.

Sa gamme de couleurs couvre 99 % du spectre colorimétrique pour un rendu fidèle et naturel. Cette précision chromatique, associée à sa polyvalence, permet de créer un espace de visionnage efficace aussi bien dans un salon que lors d'une utilisation nomade en extérieur.

Un rendu sonore intégré et immersif

Pour accompagner l'image, l'appareil est équipé d'un haut-parleur stéréo de 8 W (75 mm). Ce système audio intégré est conçu pour délivrer un son clair avec une diffusion à 360°, couvrant une zone allant jusqu'à 5 mètres. Que ce soit pour des films, du jeu vidéo ou du streaming musical, cette configuration permet de profiter d'une expérience complète sans nécessairement avoir recours à des enceintes externes.

Une interface personnalisée pour chaque utilisateur

Grâce à l'IA de Google TV, le projecteur devient un assistant personnel. Il regroupe vos films et séries préférés directement sur l'écran d'accueil en fonction de vos goûts.

La gestion multi-profil permet à chaque utilisateur de retrouver son historique propre, tandis que le contrôle parental intégré assure une sécurité totale pour les enfants grâce aux filtres d'âge et à la gestion du temps de visionnage. Tout se commande simplement à la voix via l'Assistant Google : demandez l'ouverture d'une application ou la météo directement depuis votre télécommande.

Une installation automatisée et sans effort

Oubliez les réglages manuels fastidieux grâce à une série de technologies intelligentes :

Ajustements automatiques : l'appareil gère seul la mise au point, la correction de l'inclinaison (trapèze) et l'alignement sur votre écran.





Adaptation à l'environnement : il est capable d'éviter les obstacles au mur (comme des cadres) et propose un zoom numérique pour réduire l'image de moitié sans déplacer l'appareil.

Support et garantie

La marque propose un service client disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'une garantie de réparation de 3 ans sur l'ensemble de l'appareil, complétée par un support technique professionnel à vie.

➡️ En ce moment, vous pouvez obtenir le vidéoprojecteur OSCAL PV800 Pro au prix exceptionnel de seulement 218,99 € grâce au code promo exclusif 95GOK4LC sur Amazon (prix officiel : 436,95 €).