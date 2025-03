On commence avec un focus sur le projecteur Wanbo Mozart 1 Pro.

Il offre une résolution Full HD 1080p avec prise en charge du contenu 4K et un rapport de contraste de 3000:1, assurant des images précises et détaillées.

Équipé d’un moteur optique entièrement fermé et d’une luminosité de 900 Lumens ANSI, le projecteur garantit des couleurs vives et une netteté optimale, même dans des environnements à faible éclairage.

Son système audio performant, composé de deux haut-parleurs intégrés de 8 W et d’un caisson de basses, offre un son puissant et immersif, couvrant une surface allant jusqu’à 60 m².

La fonction Chromecast permet de diffuser sans fil l’audio et la vidéo de vos appareils mobiles de manière fluide. En termes de connectivité, le Wanbo Mozart 1 Pro dispose de ports HDMI, USB et audio, ainsi que du WiFi 5 GHz et du Bluetooth 5.0.

L’installation est simplifiée grâce à des fonctionnalités telles que la mise au point automatique, l’évitement d’obstacles, l’alignement de l’écran et la correction trapézoïdale, garantissant un réglage rapide et précis de l’image projetée.

Fonctionnant sous Android TV 11, le Wanbo Mozart 1 Pro permet d’accéder à des plateformes de streaming telles que Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, et est compatible avec plus de 8 000 applications grâce à sa certification Widevine DRM L1. Il intègre également Google Assistant.

Retrouvez le vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1 Pro à 259 € grâce au code NNNBONPLANMO en ce moment sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.



A noter qu'un écran de projection anti-lumière Wanbo de 100 pouces vous est également offert lors de l'achat.

Ces deux autres modèles Wanbo sont également en promotion sur Geekbuying :