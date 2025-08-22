Aujourd'hui, zoom sur le nouveau vidéoprojecteur XGODY N6PRO.

Conçu pour allier une haute qualité d'image à une simplicité d'utilisation remarquable, il offre une résolution 1080P native, qui prend en charge le décodage 4K et la technologie HDR10 pour restituer fidèlement chaque image. La luminosité atteint 700 ANSI lumens, réglable sur trois niveaux, et est combinée à un contraste élevé de 10000:1. Le projecteur peut ainsi afficher plus d'un milliard de couleurs, garantissant un rendu à la fois net, éclatant et réaliste, tout en préservant le confort visuel.

Au cœur de l'appareil, le système d'exploitation Whale OS intègre une version officielle et certifiée de Netflix, ainsi que d'autres plateformes préinstallées, comme YouTube, Prime Video et Disney+. Avec 32 Go de stockage, il est possible de télécharger librement parmi plus de 8 000 applications.

La grande force du N6PRO réside dans son système d'optimisation d'image entièrement automatique, qui effectue tous les réglages en seulement 3 secondes. Ce système intelligent gère la mise au point, la correction du trapèze, l'évitement des obstacles et l'alignement de l'écran, le tout sans aucune intervention manuelle.

La conception du N6PRO intègre un cardan rotatif à 135°, qui permet de projeter l'image dans n'importe quelle direction, y compris au plafond, sans nécessiter de support externe. Pour un contrôle facile, une télécommande vocale IA est fournie, et le projecteur prend en charge la lecture audio Dolby.

Côté connectivité, il gère le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4 pour une transmission rapide et stable. L'appareil prend aussi en charge de multiples protocoles de diffusion, comme Transcreen ou Miracast pour une projection d'écran en un clic depuis des appareils iOS et Android, et il est compatible avec des équipements externes, comme un Fire Stick, des consoles de jeux ou des enceintes Bluetooth.

Pour son lancement, le vidéoprojecteur portable XGODY N6PRO est proposé au prix extrêmement réduit de seulement 103,99 € au lieu de 159,99 € grâce au code WKXHTJTS, soit une remise de 35 % sur Amazon, uniquement jusqu'au 30 septembre inclus.

En plus de cette réduction, XGODY organise une campagne spéciale pour les acheteurs. Jusqu'au 30 septembre, les clients qui partagent leur expérience d'utilisation sur leurs réseaux sociaux (photos, textes ou vidéos) en utilisant les hashtags #XgodyN6pro, #XgodyProjector et #FREE_ALR_Screen_N6PRO peuvent recevoir gratuitement un écran de projection ALR de 100 pouces. Pour participer, il suffit de s'inscrire via la bannière sur le site officiel de XGODY ou de contacter le service client. L'offre est strictement limitée aux 300 premiers participants, selon le principe du "premier arrivé, premier servi".