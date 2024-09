C'est une alliance qui tombe sous le sens, tant les deux projets ont des atomes crochus et ont travaillé en étroite collaboration au fil des années. Le Projet Tor et Tails fusionnent pour unir leurs forces et poursuivre leurs initiatives en matière de technologies libres d'anonymat, de protection de la vie privée et de contournement de la censure. Tails fait dorénavant partie du projet Tor.

Fondé en 2006, le Projet Tor (ou Tor Project) est une organisation à but non lucratif qui est connue pour sa maintenance du réseau d'anonymisation Tor (The Onion Router) et qui développe notamment le navigateur Tor Browser (basé sur Firefox ESR) pour une connexion au réseau Tor.

Tails (The Amnesic Incognito Live System) est une distribution GNU/Linux (basée sur Debian) et système d'exploitation portable (Tails OS) pouvant par exemple être démarré depuis une clé USB. Tails utilise Tor Browser et achemine le trafic sortant uniquement via le réseau Tor. Son objectif est la sécurisation de l'ensemble du système d'exploitation.

Une demande de Tails

" Tails peut désormais se concentrer sur sa mission principale, à savoir maintenir et améliorer Tails OS, explorer davantage de cas d'utilisation complémentaires tout en bénéficiant de la structure organisationnelle plus large du Projet Tor ", peut-on lire dans un billet de blog qui annonce la fusion.

Cette rationalisation des opérations est essentiellement l'aboutissement d'une demande formulée par Tails fin 2023.

" Faire fonctionner Tails en tant que projet indépendant pendant 15 ans a représenté un effort considérable, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. La partie la plus difficile n'était la technologie, c'était la gestion des tâches critiques comme la collecte de fonds, les finances et les ressources humaines ", déclare avec soulagement un chef d'équipe pour Tails OS.

Un rythme accru de nouveautés pour Tor Browser et Tails OS ?

Sous la houlette du Projet Tor, Tails OS devrait bénéficier d'une belle fenêtre d'exposition et le Projet Tor pourra faire la promotion d'un outil plus global que Tor Browser centré sur l'anonymisation de l'activité en ligne. Il est aussi à attendre un développement plus rapide de nouveautés pour ces outils, même s'il n'y a pas d'annonce particulière à ce sujet pour le moment.

Actuellement, les dons peuvent se faire pour le Projet Tor et spécifiquement pour Tails. À l'avenir, les infrastructures de dons devraient également être fusionnées.