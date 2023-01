Cela fait quelques années que l'on assiste à une évolution à la hausse des accidents de chasse. Et si jusqu'ici, les accidents intervenaient surtout entre chasseurs, les faits impliquant des promeneurs ou cyclistes se multiplient, avec un sentiment grandissant d'insécurité de ces derniers.

Selon un récent sondage ifop, 46% des sondés se sentaient en sécurité lorsqu'ils évoluaient dans la nature en 2009, un chiffre ramené à seulement 30% aujourd'hui. La problématique est bien réelle et le gouvernement étudie diverses pistes pour agir et rassurer.

Une application pour signaler la présence de zone de chasse

Outre la mise en place de sanctions plus strictes concernant l'alcoolémie lors des parties de chasse, diverses mesures devraient renforcer l'encadrement de la chasse prochainement.

Mais du côté des promeneurs, on réfléchit à ressortir l'application Suricate lancée en 2014 et qui "propose de signaler des problèmes que vous rencontrez lors de vos activités sportives et de loisirs de nature".

L'objectif est simple : permettre aux chasseurs de se signaler sur l'application et créer ainsi une zone de danger potentiel pour mieux informer les promeneurs des zones de chasse actives.

La mesure fait déjà bondir les associations et l'opposition qui voient là une façon pour le gouvernement de se délaisser du sujet tout en imposant aux promeneurs de se renseigner eux même sur l'application, sans pouvoir pour autant signaler leur présence... Une application à sens unique qui risque fort d'aboutir à des abus : les chasseurs pourraient ainsi systématiquement déclarer des zones de chasses plus grandes...

La question de l'interdiction de la chasse le dimanche, plébiscitée par 80% des Français est hors de question : pas la peine de se mettre les chasseurs à dos alors que la menace du retour des mouvements sociaux de grande échelle est d'actualité.