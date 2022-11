Le moteur développé par le CNES (Centre national d’études spatiales) et ArianeGroup vient pour la première fois d’être testé sur le site de Vernon dans l’Eure. Le moteur Promotheus est capable d’une poussée allant jusqu’à 100 tonnes. Il fonctionne avec de l’oxygène liquide et du méthane et présente aussi l’avantage d’être réutilisable.

Le test n’a duré que quelques secondes, étant limité par l’infrastructure et la taille des réservoirs du prototype, mais les essais sont positifs. Ils limitent les risques d’une explosion pour les prochaines tentatives sur le stand de test à Lampoldshausen. À ce moment-là, il sera équipé de deux moteurs totalement complets.

Les essais définitifs auront lieu au centre spatial guyanais, mais il faudra attendre encore quelques années. Mais ce premier test n’est pas désintéressé, il tombe pile au moment où les budgets sont étudiés pour les trois prochaines années par la réunion ministérielle de l’ESA, l'Agence Spatiale Européenne.

Rappelons que le projet Promotheus a pour but d’économiser les ressources pour les vols spatiaux.