L'anniversaire AliExpress continue ! Des promotions jusqu'à -70% vous attendent sur tout le site pour fêter les 14 ans de la marque.

Pour rappel, les codes promos suivants sont disponibles :

2 € de remise dès 9 € d'achat : AAFR02

5 € de remise dès 39 € d'achat : AAFR05

8 € de remise dès 69 € d'achat : AAFR08

8 € de remise dès 69 € d'achat : 10 € de remise dès 79 € d'achat : AAFR10

12 € de remise dès 99 € d'achat : AAFR12

12 € de remise dès 99 € d'achat : 20 € de remise dès 159 € d'achat : AAFR20





40 € de remise dès 299 € d'achat : AAFR40

40 € de remise dès 299 € d'achat : 80 € de remise dès 499 € d'achat : AAFR80

Chaque jour, de minuit à 2 heures, vous avez la possibilité d'obtenir des coupons en quantité limitée exclusivement via l'application AliExpress. Ces coupons sont utilisables uniquement pendant ces 2 heures et vous permettent d'obtenir une remise de 50 € pour tout achat de 200 € ou plus, ainsi qu'une remise de 150 € pour tout achat de 500 € ou plus.

Aujourd'hui, voici une petite sélection de trottinettes électriques, aspirateurs sans fil, tablettes et mini PC.

Trottinettes électriques

Aspirateurs balais sans fil

Tablettes

Mini PC







Pour vous guider, voici quelques liens utiles :