Commençons avec la GoPro HERO12.

Robuste, elle ne craint pas les chocs et est complètement étanche jusqu’à 10 mètres.

Un cache-objectif hydrofuge permet d’éliminer les effets flare et autres artefacts.

Elle offre une fonctionnalité HDR pour les vidéos (5,3K et 4K) et les photos, idéale pour capturer les détails qui peuvent se fondre dans l’obscurité ou disparaître dans les zones lumineuses.

La caméra prend également des photos 27 MP, et vous pouvez extraire des photos allant jusqu’à 24,7 MP à partir de vos vidéos avec l’application GoPro Quik.

La stabilisation améliorée HyperSmooth 6.0 offre des images d'une très grande fluidité et la HERO12 optimise également les performances AutoBoost HyperSmooth avec une meilleure stabilisation et un recadrage réduit de l’image.

La GoPro HERO12 est au prix de 334,99 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement. Le prix officiel est 449,99 €. La livraison est gratuite.







Passons maintenant à l'écran PC incurvé LG UltraWide 34WR50QC-B.

L'écran mesure 34 pouces et offre une résolution UWQHD de 3440 x 1440, un cadre à bords fins sur 3 côtés, une courbure de 1800R, un format 21:9 et un taux de rafraîchissement de 100Hz.

Il est compatible avec le HDR10 et offre une gamme de couleurs 99% sRGB.

Il prend aussi en charge FreeSync, Dynamic Action Sync pour réduire le délai d'affichage et le mode Black Stabilizer.

2 modes sont disponibles pour réduire la fatigue visuelle : le mode Lecture, qui crée à l'écran une température de couleur similaire à celle du papier et ajuste la luminosité et le mode Flicker Safe qui permet de réduire le scintillement.

Le logiciel OnScreen Control vous permet de contrôler les paramètres d'affichage et grâce à la fonction Screen Split, vous pouvez facilement diviser l'ensemble de l'écran pour afficher plusieurs programmes simultanément.

Une fonction picture-by-picture vous permet de visualiser divers contenus à partir de deux ordinateurs.

L'écran PC incurvé LG UltraWide 34WR50QC-B est proposé à 269,99 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement (vendeur Boulanger). Le prix officiel est 340 €. Livraison à 8,99 €.







Enfin, terminons ce top 3 avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8.

Il est doté d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces anti-reflets à 45% NTSC avec G-SYNC, 350 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il embarque un processeur Intel Core i5-12450H 12ème génération (cœurs E jusqu’à 3,30 GHz cœurs P jusqu’à 4,40 GHz) ainsi qu'une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6 et architecture NVIDIA Ada Lovelace.

On trouve également 16 Go de DDR5-4 800MHz SODIMM (2 x 8 Go) et un SSD 512 Go M.2 2242 PCIe Gen4 TLC.

Le clavier offre un rétroéclairage RGB sur 4 zones.

Le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8 est en promotion à 969,99 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement (vendeur Darty). Le prix officiel peut aller jusque dans les 1 400 €. La livraison est offerte.







À découvrir également sur GNT :