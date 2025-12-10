La boutique du French Père Noël débarque sur Cdiscount avec une avalanche de bons plans, des stocks sur les produits les plus demandés et surtout des garanties de livraison pour que tout soit sous le sapin à temps. Pour certaines offres, vous pouvez commander jusqu'au 22 décembre à 14h et les retours sont prolongés jusqu'au 8 janvier 2026.

Un calendrier de l'avent est également disponible, avec une nouvelle offre à découvrir chaque jour.

Voici le récapitulatif des meilleures offres à saisir en ce moment :

Gaming : le choc des consoles

C'est la grosse bataille de ce Noël. Que vous soyez team Nintendo ou Sony, les prix sont très intéressants.

Nintendo Switch 2 (seule) : disponible à 399,99 € grâce au code 20NOEL

➡️ Le bon plan : le pack Switch 2 (Bleu/Rouge) + Mario Kart World est à 454,90 €, mais passe à 434,90 € avec le code NINTENDO20.

PlayStation 5 (Slim Digitale) : elle est affichée à 349 €.

➡️ Facilité de paiement : éligible au paiement en 4x (4 x 89,56 €).

EA SPORTS FC 26 (PS5) : le populaire jeu de foot est à 69,99 €.

➡️ Astuce nouveau client : utilisez le code HELLO10 pour l'obtenir à 59,99 €.

High-Tech & Audio : Apple et Samsung à prix cassés

Une sélection Apple bénéficie de -10% (téléphones, tablettes, accessoires), mais voici les immanquables :

Maison & petit électroménager

C'est le moment de s'équiper ou d'offrir de l'utile avec de gros codes promos.

Les codes à retenir :



➡️ 10 € de réduction dès 79 € sur le petit électro (café, beauté, air fryers...) avec le code : PEM10D79.



➡️ -10% dès 99 € sur les marques Moulinex, Tefal, Rowenta, Calor et SEB avec le code : 10D99SEB.

Les produits stars, parmi les plus vendus du moment :



⭐️ Friteuse Ninja Foodi AF200EU : à 99,99 €.

⭐️ Smart TV HD Continental Edison 32" : idéale pour une chambre, à 119,99 €.

Idées cadeaux à petits prix

Récapitulatif des codes promos

N'oubliez pas de les saisir dans votre panier avant de valider !

➡️ HELLO10 : -10 € pour les nouveaux clients

➡️ NINTENDO20 : -20 € sur les packs Switch 2

➡️ 10D99SEB : -10% dès 99 € sur une sélection Calor, Tefal, Moulinex, Rowenta, et SEB

➡️ PEM10D79 : -10 € dès 79 € sur une sélection de petit électroménager